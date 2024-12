En medio del escándalo con Mauro Icardi, se conoció la decisión que tomó Telefe con Wanda Nara

El pasado lunes 16 de diciembre, se llevó a cabo la final de Bake Off famosos, donde Candela Molfese resultó ganadora. Wanda Nara se despidió de la conducción del programa que se emitió por Telefe y su futuro en el canal, ahora, es una gran intriga por el presente caótico que vive con Mauro Icardi.

La modelo no ha dejado de ser noticia en este último mes por todos su escandalosa relación con el deportista. Este miércoles en LAM, revelaron cuál será el futuro de la conductora en el canal de las tres pelotas.

La modelo se lució en la conducción del programa de pastelería.

Ángel de Brito analizó junto a las panelistas del ciclo toda la movida mediática que llevó a cabo la empresaria en sus redes sociales con el fin de silenciar una columna de Analía Franchín y Pía Shaw en A la Barbarossa, y eso le dio pie para mostrar el nivel de influencia que tiene Wanda en la señal.

"Quizás tiene un contrato muy importante y les interesa demasiado como figura", comentó Marixa Balli, y en ese momento el conductor aprovechó para recordar que Nara pasará "Navidad con L-Gante y con la familia a Punta del Este, sin las niñas, y tiene contrato por dos años más con Telefe".

Ángel contó qué sucederá con Wanda en Telefe. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"El año que viene va a hacer 'Bake Off', una nueva temporada de 'Bake Off' con famosos, que terminó esta semana y le fue muy bien”, reconoció el mediático. "Y en el 2026 va a conducir otro reality", sumó.

"Se llama... 'El traidor'. Es un formato yankee", comentó de Brito y Fefe Bongiorno confesó que "es su reality favorito del momento". "Es el mejor reality que debutó en esta década por afano. ¿Viste el 'Among Us', el videojuego?”, comentó el panelista. Y Bongiorno detalló: "En Estados Unidos se hace con todos famosos de realities que están encerrados en un castillo y hay tres que son traidores y tienen que ir matando al resto". "Me encanta matar gente", dijo irónicamente Ángel, quien también contó que la conducción de Nara será "compartida" con un hombre.