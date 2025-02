Filtran que las hijas de Wanda Nara tienen unas mochilas con un precio exorbitante y Mauro Icardi no se las devolvería por el momento: "Quieren sus cosas"

Una nueva pelea estalló entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y en esta ocasión, las protagonistas son sus hijas y sus lujosas mochilas de precio exorbitante. La discusión, que surge en medio de la escandalosa separación de la pareja, parece haber molestado a la conductora debido al elevado valor que invirtió para conseguirlas.

El precio de las mochilas de las hijas de Wanda Nara que desató otra pelea con Icardi

Las mochilas de Francesca e Isabella, compradas por Wanda Nara, son de la reconocida marca nacional Legión Extranjera y cada una cuesta $229,990, un monto elevado para tratarse de artículos escolares, lo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Wanda Nara destinó una gran suma de dinero para la educación de sus hijas. Foto: Instagram @wanda:nara.

Este particular dato salió a la luz gracias a Yanina Latorre, quien, siempre atenta a los vaivenes del Wandagate, no tardó en compartir en sus historias de Instagram el conflicto que tuvieron la modelo y el delantero de Galatasaray por estos accesorios. Además, la periodista no perdió la oportunidad de dar su opinión y comentó: "Media pila. Las nenas quieren sus cosas, son chicas".

Yanina Latorre dijo lo que piensa sobre la pelea de las mochilas. Foto: Instagram @yanilatorre.

La carta documento de Wanda Nara y la respuesta de Mauro Icardi

Según lo que informó Latorre, el problema por las mochilas escaló rápidamente. Wanda, al enterarse de que se encontraban en la casa de Icardi en Turquía, le envió una carta documento exigiendo su devolución. Sin embargo, el futbolista respondió que no se las devolverá por el momento, e incluso se atrevió a sugerirle a la mediática que use otras hasta que él vuelva al país.