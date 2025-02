El reproche de Wanda Nara a la China Suárez que la dejó sin palabras en un chat filtrado: "Todo esto es muy raro"

Volvió a explotar el "Wandagate" con nuevos chats filtrados, esta vez entre Wanda Nara y la China Suárez después de la infidelidad con su esposo. Además de revelar la verdad sobre el encuentro en París y la inesperada propuesta de Mauro Icardi para salvar su relación, los mensajes también mostraron el fuerte reclamo que le hizo la conductora de Telefe a la tercera en discordia.

Fue Yanina Latorre, después de pelear con la China Suárez y su novio, quien filtró las capturas de los chats privados entre los tres desde su cuenta de Instagram. La angelita de LAM demostró que fue la ex "Casi Ángeles" quien se acercó a Wanda Nara con todas las pruebas de su infidelidad, y llegó a darle consejos de pareja para que no abandone a Mauro Icardi.

¿Qué le dijo Wanda Nara a la China Suárez al enterarse de la infidelidad?

El fuerte reclamo de Wanda Nara a la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre

Al escuchar los detalles de la relación entre su esposo y la actriz, Wanda Nara no pudo evitar hacerle una filosa pregunta a la China Suárez: "Pero si estabas con otros hombres, ¿Cómo te podés enganchar por WhatsApp con un tipo casado? No entiendo. Y que nunca te habías visto y el día que lo ves no gar... Perdón, pero es todo muy raro", quiso saber la mediática.

La China Suárez, por su parte, no tuvo una respuesta al cuestionamiento, y emprendió una apurada retirada en su siguiente mensaje: "No sé. Yo ya te dije todo, te mostré todo, de mujer a mujer. Evidentemente no voy a seguir hablando de esto todos los días porque tengo una vida yo también. Espero de corazón que puedas solucionarlo de la mejor manera. Te mando un beso", cerró.

Los chats de la China Suárez y Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Lejos de la enemistad que hoy enfrenta a Wanda Nara y la China Suárez, los mensajes del 2021 muestran cómo la tercera en discordia intenta consolar a la esposa de Icardi, llegando a recomendarle terapia de parejas para que no termine su matrimonio: "Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores, y te está demostrando que te ama y se arrepiente", le aseguró.

La actriz también llegó a asegurarle a Wanda Nara que no tenía intenciones de volverse la amante de su esposo, explicando que es muy "egocéntrica" y "no me bancaría ser la segunda de nadie". Los mensajes generaron aún más escándalo, ya que finalmente los dos se pusieron en pareja y la China Suárez acompañó a Mauro Icardi a Turquía para apoyarlo en su recuperación.

Mauro Icardi le hizo una irreal propuesta a Wanda Nara para salvar su relación

Mauro Icardi le ofreció agrandar la familia a Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Los chats filtrados también mostraron que Mauro Icardi hizo lo propio para negar su vínculo con la China Suárez y evitar el millonario divorcio con Wanda Nara. Además de asegurarle que no llegó a concretar su encuentro sexual gracias a su amor por ella, el delantero del Galatasaray llegó a ofrecerle a su esposa agrandar la familia para sanar la crisis y evitar una separación.

"¿Querés que tengamos un hijo varón? ¿Para cambiar esto, que traiga buena energía a nuestra familia?", le preguntó Mauro Icardi a Wanda Nara. La conductora de Telefe, quien compartió este increíble mensaje con la China Suárez, reaccionó de una manera esperable: "Es cualquiera y qué car... tiene que ver. Él en su mente quería divorciarse y meterse con vos, estar de joda. No entiendo".