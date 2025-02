Revelaron la tétrica propuesta de Mauro Icardi a Wanda Nara después de haberla engañado con la China Suárez en París para reavivar la pareja

Se siguen filtrando escandalosos detalles del divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi. En las últimas horas, Yanina Latorre cruzó a la China Suárez y la dejó expuesta al filtrar los chats privados entre ella y la conductora de Telefe en los días siguientes a su primer encuentro con el futbolista en 2021. Entre las capturas, también se conoció la extraña oferta que Icardi le hizo a Nara para sanar su relación.

Según contó la panelista de LAM, antes las peleas de Wanda Nara y la China Suárez por imitarse y buscar la atención de Mauro Icardi, la ex "Casi Ángeles" se acercó a la empresaria para contarle de su infidelidad. Las dos mujeres hablaron sobre lo sucedido y las problemáticas actitudes del delantero del Galatasaray, entre las cuales llamó la atención su propuesta a Wanda Nara.

¿Qué le ofreció Mauro Icardi a Wanda Nara para superar la infidelidad con la China Suárez?

La desesperada oferta de Mauro Icardi a Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

Al parecer, la solución planteada por Mauro Icardi fue tener otro hijo con Wanda Nara: "¿Querés que tengamos un hijo varón? ¿Para cambiar esto, que traiga buena energía a nuestra familia?", dice el mensaje que la mediática le reenvió a la China Suárez. La reacción de las mujeres fue la esperada: "Ah no, que miedo", contestó la actriz. "Es cualquiera, y qué cara... tiene que ver", se quejó Nara.

Cabe recordar que el matrimonio tuvo dos hijas juntos: Francesca, de 10 años, e Isabela, de 7, cuya tenencia hoy se debaten Mauro Icardi y Wanda Nara en la Justicia. La oferta de agrandar la familia no fue la única aseguración que le dio el futbolista a su esposa: "Te estás creando una película que no existió y no existirá nunca... Te lo digo de verdad", le prometió en 2021.

La justificación de Mauro Icardi tras su encuentro con la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre

Como si fuera poco, el futbolista le aseguró a su entonces esposa que no logró concretar el encuentro con la China Suárez por el amor que siente por ella: "Porque vos valías la pena y yo sé lo que sentía por vos. Por esta mina nada. Y no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos y lo que pensaba en vos. Entonces más me doy cuenta lo que sos para mi", aseguró en el chat filtrado.

"Y te repito, vale la pena pelear y luchar por amor verdadero como el tuyo y el mío. Por la familia hermosa que tenemos y por el futuro tan prometedor que podemos tener", agregó el futbolista que hoy está en una relación con la China Suárez. La ahora novia de L-Gante no se conmovió, y fue firme en su respuesta: "No voy a pelear por alguien que vio desnuda a otra mina".

Los mensajes de la China Suárez a Wanda Nara tras su encuentro con Mauro Icardi en París

La China Suárez intentó salvar la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre

Entre los chats filtrados en las últimas horas, también se pueden ver las primeras conversaciones entre Wanda Nara y la China Suárez tras el encuentro que marcó el inicio del "Wandagate". En sus mensajes, la actriz incita a la empresaria a intentar enmendar su matrimonio: "Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores, y te está demostrando que te ama y se arrepiente".

La ex "Casi Ángeles" también se encargó de asegurarle a Nara que no tenía intenciones de seguir en contacto con su esposo cuando la rubia la acusa de buscar ser su amante: "Soy egocéntrica. No me bancaría ser la segunda de nadie. Porque se lo que me merezco", le prometió.