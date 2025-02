El mensaje de la ex de L-Gante ¿contra Wanda Nara y el cantante?: "No aguanto ni..."

Tamara Báez, ex novia de L-Gante, compartió un sentido mensaje en sus redes sociales que, indirectamente, involucra al cantante de cumbia 420 y a Wanda Nara. La modelo e influencer se manifestó mientras Elián Valenzuela y Wanda disfrutan de unos días en Pinamar junto a sus respectivas hijas.



Tami Báez reveló en Instagram lo que extraña a Jamaica, su hija de tres años. Jamaica Valenzuela viajó con su padre y Wanda hacia a la Costa argentina. La exnovia de L-Gante publicó una historia en la que da cuenta del apego que tiene con la bebé: "No aguanto ni dos días sin mi bebé, pero va a volver y mamá la va a estar esperando con su habitación terminada".

Tamara Báez reveló que extraña a su hija, quien está en la Costa con L-Gante y Wanda Nara. Fuente: Instagram @tamibaez222.



Más allá de que algunos seguidores de Tamara Báez interpretaron este mensaje como una indirecta hacia L-Gante y Wanda Nara, está claro que la única intención de Tami era demostrar el afecto que siente por su hija.



En otra de las historias que le dedicó a Jamaica, la ex de L-Gante publicó una foto de la hija del cantante, a la que se la ve sonriente en un balneario de Pinamar. "Te amo bebé, disfrutá", escribió Tami Báez junto a la imagen.

El reclamo de Tamara Báez que deja muy mal parado a L-Gante

Si bien las historias de Instagram sobre Jamaica no fueron un mensaje hacia L-Gante ni Wanda Nara, la relación entre Tamara Báez y el referente de la cumbia 420 no marcha por buenos carriles. Y Jamaica Valenzuela, la hija de tres años nacida en 2021, es el motivo de ese desencuentro.



En el programa A la tarde de América TV, Juan Pablo Merlo, abogado de Tamara Báez, acusó a L-Gante de no cumplir con los acuerdos establecidos por la Justicia referentes a la cuota alimentaria de la menor. Merlo señaló que el cantante no proporciona el dinero necesario para que Tamara pueda alquilar una casa: "Elián no le pasa plata a Tamara para que alquile una casa. Ella ahora está viviendo con una amiga junto a su hija".

Tami Báez, la ex de L-Gante, le dedicó varios posteos a su Jamaica. Fuente: Instagram @tamibaez222.

Mientras vive en un departamento alquilado, Tamara Báez avanza en la construcción de su casa. Recientemente, la madre de la hija de L-Gante mostró cómo vienen las obras.



El abogado agregó que Tamara se mantiene sola, trabajando en redes sociales: "Tamara hoy se mantiene sola. Ella trabaja con las redes sociales. Se mueve con eso". Asimismo, el letrado subrayó que el reclamo de Tamara no es adicional a lo estipulado judicialmente: “Nosotros no reclamamos lo que queremos, reclamamos lo que se estipuló hace tiempo".