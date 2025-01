En medio del escándalo de L-Gante, su ex Tamara Báez sigue creciendo y muestra los arreglos de su casa por dentro

La exnovia de L-Gante, Tamara Báez, trata de mantenerse al margen del escándalo mediático que atraviesa el padre de su hija en medio de la separación de Wanda Nara. La modelo e influencer está abocada a su nueva casa. En Instagram, Tami Baéz les mostró a sus seguidores cómo avanzan las obras en la vivienda que compró para vivir junto a Jamaica.

Mientras L-Gante rompió el silencio tras su separación de Wanda Nara, Tamara Báez, su ex, se sigue ocupando ella misma de los arreglos de su casa, la vivienda que desde finales de diciembre prepara para mudarse junto a su novio, Thiago Martínez, y Jamaica, la hija que tiene con Elián Valenzuela. En una de las imágenes que subió a sus redes se aprecian los avances en el piso de la segunda planta de la casa.

"El piso de arriba lo cambiamos completamente todo. Faltan los zócalos (que los pinte yo de gris) porque venían blancos", contó Tamara Báez sobre su nueva casa.

Tamara, quien tras su ruptura con L-Gante se abocó a su carrera de influencer, reveló que la casa tenía una pileta. Sin embargo, la ex de L-Gante decidió removerla. "No me gustaba y no era segura para Jami", contó.

La ex de L-Gante, Tamara Báez, avanza con las obras en su nueva casa. Fuente: Instagram @tamibaez222

Según Tami Báez, la cocina es el sector de la casa que más tiempo le llevará refaccionar. "Literalmente de la cocina cambié todo y lleva bastante tiempo", expresó.

Tami Báez se ocupa ella misma de la refacción de su casa. Fuente: Instagram @tamibaez222

Tamara Báez aún no se mudó a su nueva casa. Fuente: Instagram @tamibaez222

Tamara Báez, ex novia de L-Gante, lanzó un dardo contra Wanda Nara

En medio de versiones que intentan explicar por qué separaron Wanda Nara y L-Gante, Tamara Báez envió un sugestivo mensaje. Más que mensaje, muchos lo leyeron como una provocación contra la mayor de las hermanas Nara.

La ex novia de L-Gante aprovechó el anuncio de la ruptura entre Wanda Nara y el músico de cumbia 420 para enviar un claro mensaje a la conductora de Bake Off Famosos. Tami le dio like a una publicación de la China Suárez, lo que fue interpretado como un apoyo implícito a la actriz, la nueva novia de Mauro Icardi.

Este gesto parece ser parte de una venganza simbólica. En más de una oportunidad, Tamara dejó en claro que L-Gante comenzó a verse con Wanda cuando ella y el músico todavía eran pareja. Ahora, Báez tomó partido por la China, otras de las rivales de Wanda en esta novela de verano desencadenada tras el divorcio de la modelo con Icardi.