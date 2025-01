Revelaron el polémico motivo por el cual Wanda Nara se separó de L-Gante: "Icardi la está..."

Wanda Nara recuperó la felicidad de su vida en noviembre de 2024 cuando finalmente decidió dejar de esconder su amor por L-Gante y ambos gritaron a los cuatro vientos su amor. A la modelo y el cantante de cumbia 420 se los pudo ver en varias oportunidades muy enamorados, incluso pasaron la Navidad juntos.

Sin embargo, la historia entre ellos se terminó el pasado domingo 5 de enero cuando anunciaron a través de sus historias de Instagram (@Wanda_nara) y (@Lgante_keloke) el fin de su relación, una noticia que sorprendió a todos.

La historia que subió la modelo a Instagram. Créditos: X @fedeebongiorno.

"Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", escribió la conductora.

Pero, el artista tuvo palabras diferentes a las de la empresaria: "Esta novela ya fue. Termínenla sin mi. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones".

La historia que publicó el cantante de cumbia 420. Créditos: X @ReginaPhalangi_.

Muchos se preguntaban cuál había sido el motivo que los llevó a separarse y el pasado lunes 6 de enero en LAM, Ángel de Brito reveló la razón de la ruptura entre Wanda Nara y L-Gante.

"No lo decidió él, sino que Wanda lo dejó. Wanda volvió de Uruguay, pero no lo dejó porque no quisiera estar con L-Gante", comenzó diciendo el conductor.

Esto fue lo que contó Ángel de Brito en LAM sobre la separación de Wanda Nara y L-Gante

"¿Por qué? Porque Icardi (Mauro Icardi) la está bombardeando a Wanda con L-Gante en la Justicia. Icardi y sus abogadas presentaron un escrito de catorce página en la Justicia donde hablan de la mala influencia que es L-Gante en el seno familiar para las hijas de Mauro. Que es violento, que tiene un entorno peligroso, que consume drogas y que porta armas", contó el periodista. Recordemos que en diciembre salieron a la luz varios chats donde Mauro Icardi criticaba duramente al cantante, pero ahora el futbolista decidió meter a la Justicia.

"Entonces Wanda volvió, le dijo a Elian 'hasta acá llegamos. No quiero perjudicarte', en realidad tampoco se quiere perjudicar ella en cuanto a la tenencia de sus niñas, y Wanda le propuso hacer un comunicado en común. L-Gante le dijo 'vos poné lo que quieras, yo voy a poner lo que quiero'", comentó de Brito respecto a lo que publicaron en sus redes para comunicar el fin de la relación.

Más adelante, Ángel sumó: "Lo que le dice L-Gante a Wanda cuando charlan ayer es 'vos no podés seguir teniéndole miedo a Icardi'.