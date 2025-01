L-Gante habló sobre el escándalo con Dakota Gotth, tras la polémica denuncia de abuso sexual: "No todas las personas son..."

Wanda Nara y L-Gante están más cerca que nunca después de su reconciliación, pero el escándalo los persigue. Mientras la mediática continúa su guerra con la China Suárez, el cantante de cumbia 420 recibió una dura acusación por parte de Dakota Gotth, una modelo con la que se vio durante la ruptura con Wanda. Después de días de fuertes declaraciones en los medios, Elián Valenzuela rompió su silencio.

Dakota Gotth denunció a L-Gante por abuso simple y violencia de género sucedida en el tiempo que pasaron juntos de fiesta con su "mafilia" en Mar del Plata, días antes de la reconciliación del músico con Wanda Nara. Después de ser acusado de ponerla en peligro y querer forzarla a tener relaciones sexuales con él, L-Gante habló sobre el escándalo y afirmó que ya se están encargando sus abogados.

L-Gante le contestó a Dakota Gotth tras la denuncia de abuso sexual

Durante un evento en un reconocido bar de Buenos Aires, L-Gante fue interceptado por "Puro show" y reaccionó a las acusaciones en su contra: "Soy una persona muy bondadosa. Como disfruto de mi trabajo, que es la música, me gusta invitar gente. A veces me equivoco y pienso que son seguidores, fanáticos, solo por conocerlos a través de las redes sociales", comenzó narrando.

El novio de Wanda Nara sostuvo que a veces se "equivoca" por creer que "las personas se acercan con buenas intenciones". Sobre Dakota, el cantante explicó que "fue una persona que conocí solo tres días, convivió con nosotros, la pasó muy bien. Hasta el momento en que la dejamos en la puerta de su casa, se la veía sonriendo y bailando con nosotros", refiriéndose a las fiestas cuyos videos llegaron a redes sociales.

"Y de un día para el otro, salió con un viernes 13 que ahora lo están manejando los abogados", agregó sobre las acusaciones de abuso sexual. Al final de su entrevista, el cantante remarcó que no está enojado con la modelo y dejará el tema a su equipo legal: "No tengo nada para decir, le deseo lo mejor a todos. No tengo odio, pero hay que cuidarse porque no todas las personas son buenas".

No es la primera vez que una mujer cercana a L-Gante alza la alarma sobre las actitudes del cantante de cumbia. Después de su repentina separación tras el nacimiento de Jamaica, Tamara Báez también acusó al cantante de violencia familiar, económica, patrimonial, acoso, amenazas y hostigamiento. Desde entonces, las denuncias no llegaron a juicio y los padres se muestran conformes en criar a su hija en conjunto.

El duro revés legal que recibió L-Gante en medio del "Wandagate"

L-Gante perdió su licencia de conducir. Foto: Instagram @lgante_keloke

Mientras escala la polémica con Dakota Gotth y Wanda Nara continúa peleando con Mauro Icardi, L-Gante recibió un duro golpe en la Justicia. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que el cantante será inhabilitado por usar el celular y no usar el cinturón mientras conducía, rompiendo la Ley Nacional de Tránsito número 24.449.

La sanción surgió a partir de videos publicados por Wanda Nara a su cuenta de Instagram, donde se ve como L-Gante "maneja una camioneta mientras usa el celular y sin llevar puesto el cinturón de seguridad". Para recuperar su licencia, Elián Valenzuela deberá someterse a un "examen psicofísico que determine si es apto para manejar vehículos en la vía pública".