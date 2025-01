Los pertubadores detalles de la denuncia que recibió L-Gante de Dakota Gotth: "Tenía miedo de que me violaran"

Un par de días después del anuncio de su reconciliación con Wanda Nara, L-Gante quedó nuevamente en el ojo de la tormenta mediática y judicial por una denuncia por violencia de género que le cruzó Dakota Gotth, la modelo con la que el popular cantante se mostró hace algunos días.

Según reveló el periodista Sergio Farella en TN, la influencer presentó una denuncia este jueves en la Oficina de Violencia Doméstica, área encargada de temas relacionados con la violencia contra la mujer.

Desde sus historias de Instagram, Dakota Gotth publicó una copia de su denuncia, y escribió en alusión a Mariano Lizardo, su defensor legal: "Gracias a mi abogado. A partir de ahora se comunican con él".

Dakota Gotth denunció a L-Gante. Foto: Instagram @dakotagotth.

En la declaración, Dakota Gotth acusó a L-Gante por una serie de hechos que habrían tenido lugar en el avión privado en el que ella viajó con el popular artista, así como también por unos episodios que según la denunciante ocurrieron en la ciudad de Mar del Plata.

“Él estaba drogado todo el tiempo y me puso en situaciones peligrosas. En un after me sentía tan incómoda que no podía ni levantarme a ir al baño. Tenía miedo de que me violaran”, relató Gotth en su testimonio contra L-Gante y su entorno.

Además, la joven detalló: “Insistía con tener relaciones sexuales todo el tiempo. Yo le dije un montón de vez que no hasta que agarró mi mano y las puso en sus partes íntimas. Yo me fui enojada”.

En tanto que sobre la reacción de L-Gante a la falta de consentimiento de la creadora de contenido erótico para tener intimidad, Dakota Gotth acusó: “Me gritó cuando yo le dije que no quería tener sexo con él, me dijo ‘¿Qué te pensás?’”.