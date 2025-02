La China Suárez atacó a Yanina Latorre con un tremendo dato sobre su vida privada: "¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional?"

Mientras Wanda Nara y Mauro Icardi pelean por la tenencia de sus hijas y millones de dólares en el divorcio, la China Suárez enfrenta problemas cada vez más grandes. Después de semanas en el ojo de la tormenta a partir de su blanqueo con el futbolista argentino, la actriz y modelo decidió romper su silencio y arremetió con todo contra Yanina Latorre, metiéndose en su propia vida privada.

Yanina Latorre vuelve a América TV tras unas largas vacaciones, pero su tiempo de descanso no evitó que informara sobre los detalles más íntimos de la novela "Wandagate". A pesar de su enemistad con Wanda Nara, la periodista tiró información que dejó mal parados a todos los adultos involucrados en el escándalo, y finalmente recibió respuesta este lunes a través del Instagram de la China Suárez.

La China Suárez disparó con todo contra Yanina Latorre

El furioso descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre. Foto: Instagram @sangrejaponesa

"El nivel de obsesión de esta señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva", comenzó el extenso descargo de Eugenia Suárez contra Yanina Latorre. "Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar", le prometió a la angelita de LAM.

La actriz también referenció la denuncia contra Wanda Nara y Yanina Latorre por filtrar su teléfono: "Vos y yo sabemos perfectamente que mi juicio no es solo por hablar de mi vida. Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis tres hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban mis hijos, la cuota, etc".

Acto seguido, la China Suárez le pagó con la misma moneda a la panelista al recordar su propio escándalo cuando surgió la noticia de la infidelidad de su esposo, Diego Latorre: "¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te 'cuernearon' pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los míos con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información".

La mediática que quedó en el medio del millonario divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi cerró su mensaje reiterando que nunca se prestará a un acuerdo con Yanina Latorre, y firmó su mensaje como "la nipona", el apodo que le puso la panelista para evitar nombrarla. "Dejen de aprovecharse de quien no habla públicamente para desmentir cada cosa que se dice", cerró, enfurecida.

El furioso descargo de Mauro Icardi contra Yanina Latorre

Mauro Icardi también disparó contra Yanina Latorre. Foto: Instagram @mauroicardi

En medio de la guerra legal con Wanda Nara, Mauro Icardi también se pronunció contra Yanina Latorre en Instagram. Respondiendo a una historia donde la panelista acusa a la China Suárez de mostrarse con una bata de Wanda Nara, el delantero del Galatasaray le pidió a la panelista que empiece a "hablar con un poco de data e información cierta".

"La batita de Hello Kitty era rosa (podrías chequear antes de escribir tantas pelotu...) Y no va solo por esto, hace un tiempo le venís errando a casi todo lo que hablás de mí y de la 'oriental' o 'nipona' como le decís vos ya que no la podés nombrar. Dale amor, un poquito más que vos podés. Estás pareciéndote mucho a una tal Pacho, Cachi, Pochi...", cerró, bien filoso.