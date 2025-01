Repudiaron a la China Suárez tras su llegada a Italia por un escandaloso motivo y salió con los tapones de punta: "Pueden seguir..."

La China Suárez no tiene paz ni siquiera en Italia. La exactriz de Casi Ángeles viajó a ese país junto a Mauro Icardi para acompañar a su novio y alejarse unos días de la rutina, pero su llegada a tierras italianas generó controversia: la China fue fotografiada con un abrigo de piel, lo que desató una ola de críticas en redes sociales.



María Eugenia Suárez, conocida por su activismo en defensa de los derechos de los animales, fue duramente cuestionada por su elección de atuendo. La China, lejos de quedarse callada, respondió enseguida. La novia de Mauro Icardi publicó una serie de historias en Instagram para aclarar la situación: dijo que el abrigo no era de piel animal, sino sintético, y pidió a sus seguidores que siguieran con sus vidas "en paz". Fue un mensaje cargado de ironía.



"Tranquilas, el tapado es sintetiquísimo...Pueden seguir con sus vidas en paz", escribió la China junto a una foto sacada en una ascensor en la que su rostro aparece claramente deformado por un filtro de Instagram.

La China Suárez les respondió a los haters que la cuestionaron por su tapado. Fuente: Instagram @sangrejaponesa.

El viaje de la pareja a Milán inició el 28 de enero, tal como informó la periodista de LAM Yanina Latorre. Al parecer, Mauro Icardi y la China Suárez estarán unos días en Italia y luego viajarían a Turquía, lugar de residencia del futbolista. Las imágenes que ambos compartieron en las redes demuestran lo bien que la están pasando. Se sabe que la pareja visitó una tienda de Louis Vuitton.



Mientras la actriz pasea por Italia con Mauro Icardi, en Argentina se sigue hablando de ella. Martín Menem se refirió a los rumores que la vinculan con la China Suárez y aclaró los tantos.

El pedido de la China Suárez a Mauro Icardi en medio del viaje a Italia

El motivo del viaje a Italia que emprendieron Mauro Icardi y la China Suárez generó algunas versiones en los programas de espectáculo. Una de esas versiones es que el delantero fue a ese país a buscar equipo por un pedido especial de María Eugenia Suárez.



De acuerdo al periodista de Intrusos Guido Záffora, la China le pidió a Icardi que deje el Galatasaray. La ex Casi Ágeles considera que Turquía no es un lugar ameno para vivir.

La China le habría pedido a Mauro Icardi que busque nuevo club. Fuente: Instagram @mauroicardi.

"Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella (por la China) y con las mujeres en general, siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes", expresó Záffora.



Además, el panelista contó que "Mauro fue a Italia a buscar club... Ya le dijo a su representante que se ponga en campaña para buscar club en Italia y también hay una posibilidad en un club de Madrid en España".