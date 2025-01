Efecto Wanda Nara: las drásticas medidas que toman las marcas tras hacer canjes con la China Suárez

La relación con Mauro Icardi puso a la China Suárez en todos los programas de farándula y la convirtió en blanco predilecto de los haters en las redes sociales. La ex actriz de Casi Ángeles estaría pagando las consecuencias de esa mediática exposición, fruto de las tensiones con Wanda Nara, la ex de su actual pareja.



Varias marcas que patrocinan a la China tuvieron que tomar medidas para evitar el mal humor de sus consumidores. Se trata de empresas y firmas que entregan canjes a María Eugenia Suárez o la tienen como modelo publicitaria. Muchas de estas empresas tuvieron que bloquear los comentarios en las publicaciones de Instagram en las que aparecía la China Suárez debido a los cientos de mensajes negativos que les llegaban ante la sola publicación de una foto de la actriz.

Una reconocida marca de cerveza sufrió a los haters por la China Suárez. Fuente: Instagram Stella Artois.

La mayoría de los comentarios hostiles contra las marcas que patrocinan a la China Suárez hacen referencia, de modo directo o indirecto, al Wandagate. Ponen el foco en el historial amoroso de la actriz y la acusan de involucrarse con varones que están en pareja. La actriz no parece, de momento, muy preocupada por este tema. De hecho, recientemente la China y Mauro Icardi se mostraron felices en Rosario.



Un claro ejemplo de este problema con los canjes es lo ocurrido con una marca de cerveza. La empresa, que tiene a la China Suárez como una de sus embajadoras comerciales, decidió retirar todas las publicaciones de su cuenta de Instagram que mostraban a la China durante un evento en Mar del Plata, al cual la ex Casi Ángeles había asistido acompañada por Icardi.



La marca se vio obligada a tomar esta medida debido a los comentarios negativos que recibió en sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, los seguidores expresaron comentarios ofensivos hacia la China. “Si me robo 4 maridos, ¿me hacen canje?", se leyó en una de las respuestas. Otra usuaria escribió: “Te tomás una de esta y no perdonás ni al marido de la vecina”.

La China Suárez, en problemas con las marcas por Wanda Nara. Foto: archivo.

Otras dos marcas tuvieron problemas con la China Suárez por su pelea con Wanda Nara

La periodista Yanina Latorre, panelista de LAM, reveló que son varias las marcas que están preocupadas por el efecto que pueda tener comercialmente la imagen de la China Suárez tras sus escandalosas peleas con Wanda Nara sobre las que día a día reportan los programas de espectáculos.



Latorre mostró el caso de una empresa de alimento balanceado para perros con la que la China Suárez tiene canje. La marca decidió eliminar los comentarios en las publicaciones que respostea de la actriz.

Una marca de alimento para mascotas borró los comentarios del posteo que hizo la China Suárez en un canje. Fuente: Instagram @yaninalatorre.

Asimismo, una reconocida marca de ropa vio cómo una de sus últimas publicaciones se llenó de haters de María Eugenia Suárez. No es la primera vez que Yanina Latorre informa sobre el problema económico que Wanda Nara le causó a la China Suárez.

Otra reconocida marca de ropa recibió comentarios negativos por una foto de la China Suárez. Fuente: Instagram @yaninalatorre.

La actriz fue una de las tantas modelos que aparecían en esa publicación, un carrusel de fotos con influencers vistiendo la ropa de la marca. Pero los comentarios estaban casi exclusivamente dirigidos hacia la China.