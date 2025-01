Wanda Nara le habría causado problemas económicos a la China Suárez por la pelea con Mauro Icardi: la palabra del abogado de la actriz

El cumpleaños de Francesca Icardi prometía ser una celebración memorable, pero la intensa discusión entre Wanda Nara y Mauro Icardi no solo generó polémica, sino que también habría afectado a la China Suárez. Después de los cruces telefónicos y la filtración de chats entre las partes involucradas, el abogado de la actriz habló sobre las medidas legales tomadas y el estado actual de Eugenia tras el tenso episodio que dejó mucha tela para cortar.

El escándalo, que lleva tiempo instalado en los medios, no solo impactó a los protagonistas, sino también a personas cercanas a su entorno, como Nicolás Cabré, quien habría expresado su enojo por la exposición mediática de su hija. Sin embargo, lo que más preocupa a los seguidores de la China Suárez es cómo esta situación podría afectarla, no solo económicamente, sino también en su carrera. Aunque su abogado aseguró que ella no manifestó inquietud por este aspecto, sí existen otros intereses que la mantienen alerta.

“¿Comercialmente se vio afectada Eugenia por las difamaciones que ha sido protagonista? ¿Ha perdido trabajos? ¿Ha reclamado algo de eso ella? ¿Le ha comentado algo a usted?”, le preguntó el cronista. “No por el momento”, dijo Agustín Rodríguez, quien representa a la China Suárez en la Justicia.

El abogado dialogó con Walter "Walle" Leiva, cronista de Puro Show, y desmintió que la demanda por 5 millones de pesos debido a la filtración de las conversaciones privadas haya sido rechazada. En su declaración, detalló que, en diciembre, se obtuvo una cautelar que prohibía a Wanda Nara publicar o difundir los chats y videos a través de los medios.

Además, explicó que, durante la feria judicial, se activaron medidas para solicitar una multa por incumplimiento. “No fue rechazada, sino que el juez previo a resolver, le dio vista a la otra parte para que haga su descargo. Y, por el otro lado, estamos siguiendo adelante contra algunas medidas, demandas contra la periodista Yanina Latorre”, afirmó.

La situación entre la China Suárez y Wanda Nara está muy picante. Foto: archivo

El llamado Wandagate parece continuar sin resolverse, ya que, además de estar en boca de todos, podría perjudicar seriamente a Eugenia Suárez. De hecho, su representante legal expuso la razón por la cual la China Suárez decidió actuar contra Yanina Latorre: “Tuvo que directamente cerrar ese número de teléfono y, aparte, que ha tenido inconvenientes con distintas plataformas por eso. Así que estamos contra esa periodista iniciando un nuevo juicio de daños y perjuicios”.

Aunque este conflicto ya trajo problemas a su pareja actual, Mauro Icardi, con el Galatasaray, Agustín Rodríguez comentó que tuvo un efecto anímico considerable en la actriz. Si bien resaltó que Eugenia es una persona “bastante fuerte” y puede soportar que hablen de ella, no tolera que se metan con lo que más quiere: "Lo que tiene que ver con los hijos, sí le duele y le molesta. Por eso también hemos pedido que no se nombre a los hijos, específicamente".

Cuando Walter Leiva le preguntó sobre la estrategia que la ex de Benjamín Vicuña debería seguir para evitar empeorar la situación, el letrado fue claro: "Lo mejor que puede hacer es no hablar, porque lamentablemente acá hay interpretadores y, entonces, lo único que va a hacer va a ser que la cosa se ponga todavía más compleja”".

Por último, Agustín aclaró que la China Suárez busca ahora una disculpa pública, además de que los responsables asuman las consecuencias. “El daño ha sido muy grande y especialmente en lo que ha ocurrido durante todo este mes. Que realmente lo que ha sido es una persecución y un hostigamiento hacia la persona de ella”, concluyó.

La dura respuesta de Yanina Latorre ante las acciones de la China Suárez

Tras recibir la carta documento de la China Suárez, Yanina Latorre no se quedó callada. La actriz le envió una medida cautelar para que no volviera a hablar sobre sus hijos, luego de que la periodista compartiera información en medio de la pelea entre Mauro Icardi y Wanda Nara. En el programa LAM, Ángel de Brito reveló que La China solicitó una multa de 2 millones si Yanina mencionaba nuevamente a sus hijos.

Sin dejar pasar la oportunidad, Yanina respondió con dureza a través de sus historias en Instagram. "Cuando tenés el cu… sucio, tenés miedo que lo sepan. Cuando hacés todo mal, más pánico a que se cuente. Cuando no tenés nada que esconder, no andás desesperada metiendo cautelares", escribió. Fiel a su estilo, la panelista de LAM, publicó un mensaje filoso para la China Suárez. Foto: Instagram @yanilatorre.

A pesar de la amenaza legal, con este gesto la angelita demostró que no guardará silencio y que se mantendrá firme en su decisión de continuar publicando las distintas versiones que le llegan de los hechos.