Los espectáculos recomendados en Mendoza para este domingo 26 de abril

Como en cada fin de semana, desde MDZ te traemos los diferentes espectáculos que se encuentran en la agenda cultural de Mendoza . En este último domingo de abril te contamos los eventos a los que podés asistir y que son imperdibles.

Cuando las voces de nuestro interior se despiertan, nos encontramos entre los claros y los oscuros de nuestro ser. Enfrentar los miedos y las sombras no es tarea fácil.

Clarooscuro es una obra performática que entrelaza teatro, música en vivo, danza y rueda Cyr en un viaje hacia el mundo interno, donde las voces, los miedos y las sombras toman forma en escena. Una experiencia escénica que te atraviesa.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen un valor de $12.000.

Lugar: Teatro Municipal Julio Quintanilla | Sala Principal

Hora: 21:00

Precuela: magia por accidente

Hay pensamientos que creés que son solo tuyos. Hasta que alguien los dice en voz alta. En Precuela de una Ilusión, el mentalista mendocino Agustín Saitta lleva al público a un espectáculo donde la magia mental, el humor y la participación crean momentos tan divertidos como desconcertantes.

MDIA-10bfff34 Agustín Saitta se presenta en el Teatro Independencia. Foto: Entrada Web.

Durante más de una hora, lo imposible empieza a parecer real y cuando todo termina, queda una sensación difícil de explicar: tal vez tu mente no es tan privada como creías.

Las entradas se pueden adquirir por Entrada Web haciendo clic en este enlace y tiene un valor de $30.000.

Lugar: Teatro Independencia

Hora: 20:00

Sobredosis de Soda

Regresa a Mendoza una de las experiencias en vivo más fiel al universo Soda, convocando a miles de fanáticos alrededor del mundo. En cada show se propone un homenaje potente y emocionante a la obra de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio combinando una fidelidad sonora excepcional con una puesta en escena moderna y actual.

SOBREDOSIS 26 mendoza feed Sobredosis de Soda llega a Mendoza. Foto: gentileza prensa.

Sobredosis de Soda ofrece una propuesta artística cuidada e inédita: el sonido del trío llevado al máximo nivel, acompañado por una energía escénica que conecta profundamente con el público y convierte cada concierto en una vivencia única.

Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace y tienen diferentes valores:

Platea A - Filas 01 a 09: $45.000

Platea B - Filas 10 a 15: $40.000

Platea C - Filas 16 a 18: $35.000

Lugar: Teatro Selectro | Sala Central

Hora: 20:30