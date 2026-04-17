Qué hacer en Mendoza este sábado 18 de abril: los mejores espectáculos para disfrutar del fin de semana

Se viene un fin de semana cargado de opciones en la provincia y es momento de armar la hoja de ruta. Este sábado 18 de abril, la movida cultural ofrece un abanico muy variado que va desde experiencias teatrales y conciertos a puertas cerradas, hasta shows masivos en escenarios icónicos de Mendoza.

Ya sea que busques sumergirte en una historia profunda, revivir los clásicos del hard rock o sumarte al pop, hay una butaca esperando. A continuación, un repaso detallado por los espectáculos que marcan el pulso de los próximos días.

El reconocido productor y director audiovisual Claudio Villarruel desembarca con una propuesta de "Teatro en Casa". En esta obra, el protagonista explora el espacio escénico desde su propia intimidad, enfrentándose al vacío, a los recuerdos y a su historia familiar. Mezclando el lenguaje teatral con recursos audiovisuales, Villarruel comparte un viaje personal que busca entender el peso de la herencia y aquello que sigue latiendo con el paso del tiempo.

Esta tragicomedia se mete de lleno en el camarín de un bar de los años 90. Allí conviven Margó, una transformista legendaria; Norman, su asistente incondicional; y Tim, un joven en plena búsqueda personal. Mientras afuera cae un diluvio, adentro se desata una tormenta de confesiones, risas y silencios donde el pasado y el deseo se cruzan de manera constante. Una invitación, para mayores de 13 años, a celebrar la diversidad.

Hora: 21:30.

Ubicación: El Círculo Teatro (O. V. Andrade 510, 2do Piso, Ciudad).

Entradas: $15.000 en andesticket.online.

Ciclo Nómade

ESPECTACULOS SABADO 3 Próximos espectáculos para este fin de semana. Somos Nómade

El proyecto que ya es un éxito en Buenos Aires sigue pisando fuerte en la montaña con su formato de conciertos acústicos y secretos. La premisa es escapar del ruido habitual para generar un ambiente cercano, donde solistas y bandas comparten su música con un grupo reducido de personas. El factor sorpresa es clave: el público asiste sin saber a quién va a escuchar.

Hora: 20:00.

Ubicación: Zona Palmares (Locación secreta).

Entradas: $21.000 en nomadesomos.com.

Rata Blanca: 35 años

Rata Blanca se presentará en Mendoza. Foto: Instagram Ratablancaoficial. Rata Blanca se presentará en Mendoza. Archivo MDZ

Walter Giardino y su banda llegan para celebrar un aniversario histórico: los 35 años de "Magos, espadas y rosas". Este disco editado en 1990 redefinió la escena del rock pesado en español y dejó grabados a fuego clásicos como "Mujer amante" y "La leyenda del hada y el mago". El show propone un viaje directo a la nostalgia para reencontrarse con la vigencia de canciones que marcaron a miles de fanáticos.

Hora: 21:00.

Ubicación: Arena Maipú.

Entradas: Desde $79.100 en Ticketek.

Tan Biónica en el Frank Romero Day

tan biónica.jpg La banda de Chano Charpentier estará este fin de semana. Prensa Lollapalooza Argentina

La banda vuelve a causar furor en la provincia con un show que promete cruzar la nostalgia de sus primeros hits con la potencia de su nuevo álbum. Tras el lanzamiento de "El Regreso", el grupo llega al escenario mayor de los mendocinos para demostrar que su impacto generacional y la conexión siguen más vigentes que nunca.