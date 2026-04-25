Revelaron cuánto gana Wanda Nara en Telefe y la cifra en dólares generó un fuerte debate

El vínculo entre Wanda Nara y el mundo del lujo suele ser inmediato, pero recientemente salieron a la luz detalles concretos sobre su acuerdo laboral con Telefe , en medio de su tensa relación con Verónica Lozano.

La información fue revelada por Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda, donde explicó cómo está estructurado el contrato de la modelo.

Yanina Latorre dio precisiones sobre el monto en dólares que percibe la modelo por su labor mensual.

"Wanda tiene un contrato por todo. Ella no gana aparte por cada programa que hace, por eso le da lo mismo hacer veinte mensuales", afirmó la conductora.

En ese sentido, la periodista también dio precisiones sobre el monto que percibiría: "Ella gana más o menos 8.000 dólares mensuales, tiene un contrato anual que ya lo cobró".

portada wanda nara (2) Según Latorre, Nara gana 8.000 dólares mensuales. Foto: Instagram / @wanda_nara.

A su vez, Latorre opinó sobre esa cifra en relación a la exposición y el trabajo de Nara dentro del canal. "Para mí es poco para por todo lo que hace. Está en Masterchef y la serie vertical no la cobra", explicó la periodista.

Yanina Latorre también dejó en claro que todos sus proyectos forman parte de un mismo acuerdo económico. "O sea, todo está dentro del mismo paquete", resumió la conductora, en referencia a un ingreso anual cercano a los 100.000 dólares.