Filtraron el escandaloso mensaje que Wanda Nara recibió de Mauro Icardi antes de irse con la China Suárez: "Si no estás..."

El escándalo mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó nuevos capítulos a partir del viaje del delantero de Galatasatay a Italia con la China Suárez. Recientemente se filtró una conversación telefónica que Wanda e Icardi mantuvieron. En medio de ese cruce por WhatsApp, el futbolista le envió a la conductora de Bake Off un escandaloso mensaje.

En medio de su viaje con la China, Mauro Icardi le envió un durísimo mensaje a Wanda Nara. Instagram @mauroicardi.

El periodista Juan Etchegoyen filtró en el programa Desayuno Americano (América) el mensaje que Icardi le envió a Wanda. Las palabras del delantero dan cuenta de la tensión que sigue marcando la relación entre los padres de Isabella y Francesca Icardi. "Si no estás conmigo, ni las nenas me importan", le habría escrito Icardi a Wanda en medio de una discusión por sus hijas.

Icardi se fue de viaje a Italia con la China Suárez, pero el Wandagate sigue acumulando episodios. Por estas horas, además, la exempleada de Wanda Nara y Mauro Icardi reveló fuertes intimidades de la pareja y lanzó duras acusaciones

La grave denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi

En el mismo fragmento del programa que conduce Pamela David en el que reveló el mensaje que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara, Juan Etchegoyen contó lo que le dijo Nara acerca de la situación del futbolista con sus hijas.



"Esta mañana hablé con Wanda en medio de lo que es la compleja situación judicial que vive con su ex Mauro Icardi y hubo una parte que la conté en Desayuno Americano, pero hay otra parte de mi charla con ella que es aún peor", inició su relato Etchegoyen.

Wanda Nara habría recibido un picante mensaje de Mauro Icardi. Foto: archivo.





“Todo se dio en medio de un móvil que Elba Marcovecchio estaba dando. Yo lo que les digo es que Wanda me envió todo tipo de pruebas de lo que me iba contando y yo no sé cómo va a hacer Icardi para explicar esto”, agregó el periodista de América y Mitre Live.



Etchegoyen leyó los mensajes al aire: “Dice Wanda ‘Mauro Icardi no responde a las hijas. No vino a los cumpleaños. Maltrata a las nenas las veces que hablo por teléfono. Las hizo mentir cuando estuvieron con él y no las dejaba hablarme. Es obvio que las nenas no van a querer volver con él".





Lo más duro de las revelaciones de Wanda con Etchegoyen fue la parte en la que la mayor de las Nara contó que Icardi dejó de pagar la prepaga de Francesca e Isabella. "Se fue de viaje sin dejar que las nenas hagan terapia. Yo no tengo ninguna amiga psicóloga. Pedí en Osde psicólogas y nos cortó la prepaga. A las hijas las dejó sin obra social y no paga alimentos, no pagó nunca el colegio".



Wanda cerró su descargo asegurando que el objetivo del futbolista es obtener la tenencia de las niñas, a pesar de que, según ella, no se hace cargo de las necesidades de Francesca e Isabella. "Ahora pide la tenencia sin ocuparse de nada", manifestó.