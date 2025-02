Wanda Nara, muy picante contra la China Suárez cuando le preguntaron por qué la actriz la "copia en todo"

A pesar de estar enfrentada con Mauro Icardi en un divorcio millonario, Wanda Nara disfruta su romance con L-Gante y comparte increíbles postales de sus vacaciones en Instagram. Siempre en contacto con sus miles de seguidores, la mediática provocó sensación al responder una polémica pregunta sobre la China Suárez, la actual pareja de su exmarido.

La enemistad entre Wanda Nara y la China Suárez comenzó hace años, cuando la empresaria primer descubrió la infidelidad de su esposo con la ex "Casi Ángeles". Antes de su separación y el actual embrollo, las dos mediáticas fueron vistas en varias ocasiones usando los mismos accesorios o color de pelo en redes sociales, alimentando rumores de envidia entre ambas.

Wanda Nara contó por qué la China Suárez imita su estilo

El filoso palito de Wanda Nara para la China Suárez. Foto: Instagram @wanda_nara

Durante el fin de semana, mientras disfrutaba de un día de sol, Wanda Nara conectó con sus más de 17 millones de seguidores abriendo una caja de preguntas. Uno de los mensajes hizo referencia a la China Suárez, preguntándole "¿Por qué será que te quiere copiar en todo?". La famosa prefirió responder con la letra de una de sus canciones: "Porque soy una bad bitch".

El debate por las supuestas imitaciones entre Wanda Nara y la China Suárez es largo y tiene en el centro a Hello Kitty, figura de la que ambas mediáticas son fans. Meses atrás, después de aparecer al mismo tiempo luciendo mercadería de la gatita animada, la actriz se descargó afirmando: "Chicos, consíganse un problema honesto... con la cantidad de cosas que pasan, creo que a casi todos nos gusta Hello Kitty además".

La China Suárez, gran fanática de Hello Kitty. Foto: Instagram @sangrejaponesa

La exesposa de Mauro Icardi, sin embargo, respondió con una larga lista de evidencias que la probaría como la fanática original de la gatita japonesa: "Mis seguidoras me recordaron que hace 16 años mi torta de bodas fue con los Kitty. Hace más de 20 años uso una bata rosa para cada viaje. En cada camarín, en cada nacimiento de mis bebés. Y todos mis amigos me la quieren quemar y nunca pude tirarla,. Es mi objeto de apego", comenzó en una historia de Instagram.

Wanda Nara nombró varias ocasiones, como su viaje a Japón para comprar mercadería de Hello Kitty, del que volvió "con ropa y mil valijas", y la vez que una marca de lujo intentó cambiar su bata rosa por una exclusiva y se negó por su apego al personaje. "En fin, nunca copio a nadie, porque nunca quiero lo que otro tiene. Y porque siempre consigo todo lo que quiero", cerró filosa.

Las pruebas de Wanda Nara contra la "imitación" de la China Suárez. Foto: Instagram @wanda_nara

Mauro Icardi defendió a la China Suárez de críticas por "imitar" a Wanda Nara

En las últimas horas, Mauro Icardi se sumó a la polémica después de que le llovieran las críticas a la China Suárez por usar a Hello Kitty para tirarle un palito a Wanda Nara. En una reciente publicación de Instagram, la actriz apareció con una bata de Kuromi, la versión oscura de Hello Kitty, y Yanina Latorre aseguró que la prenda pertenece a la conductora de Telefe.