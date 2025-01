Wanda Nara lanzó una nueva canción con un polémico título que estaría dedicado a Mauro Icardi

Sigue ardiendo el "Wandagate" y empieza a tener graves consecuencias, como los canjes perdidos de la China Suárez y la pausa que le habría puesto Telefe al regreso de Wanda Nara con "MasterChef". A pesar de esto, la conductora y empresaria decidió redoblar la apuesta sacando un nuevo tema musical con L-Gante, y tendría dedicatoria para Mauro Icardi.

Wanda Nara se reconcilió con L-Gante después de una breve separación y la pareja no tardó en volver a mostrarse muy enamorados en redes sociales. En sus recientes historias de Instagram, la mediática se mostró acompañando a su pareja en el auto, pero lo que más llamó la atención fue la canción que ambos estaban cantando: el adelanto de su nueva canción juntos.

El polémico título de la nueva canción de Wanda Nara y L-Gante

En el aire de "Mañanísima", Majo Martino compartió este primer adelanto y reveló el nombre de la colaboración. "Sí señor, 'Ya lo dejaste al millo'. Es maravilloso", confirmó la panelista, divertidísima con el nuevo capítulo de la interminable novela. El nombre de la canción sería una clara referencia a Mauro Icardi, exmarido de Wanda Nara y poseedor de una considerable fortuna gracias a su carrera como futbolista.

La letra de la canción también tira palitos al delantero del Galatasaray que se puso en pareja con la China Suárez: "Te entrego mi corazón, aunque no pidas perdón. Sabe que yo a vos te quito el frío y que los dos queremos, por eso bancamos el lío. Él es una maraca yo pura guitarra y guiro, ya lo dejaste al millo y te bajé para el caserío", canta Elián Valenzuela en la pista.

Pero L-Gante no se privó de pasarle factura a Wanda Nara por el escándalo que montó: "Y después queda emocionada y me deja cien mil llamadas, ya no sé si estamos locos o me usás para la ocasión. Yo sé que fue complicado terminar su relación, los errores de la vida los pasé en el callejón y hoy en día merezco todo y sobre todo más amor", le reclama en la letra el cantante de cumbia.

Wanda Nara se mostró entusiasmada por el lanzamiento de su nuevo tema, después de la viralización de sus anteriores trabajos, "Bad Bitch" y "O BICHO VAI PEGAR". "Dale, Maxi el Brother, activa esto", le pidió al productor amigo de su novio. "Febrero. Cómo les gusta el embrollo, eh", le contestó en su Instagram el artista, refiriéndose al "Wandagate" del que opinó Susana Giménez recientemente.

El desesperado pedido de Wanda Nara a Mauro Icardi

Wanda Nara busca recuperar las mascotas de sus hijas. Foto: Instagram @wanda_nara

Mientras tanto, Wanda Nara se enfrentó a Mauro Icardi por un sensible motivo. Con el futbolista argentino finalizando los arreglos para su regreso a Turquía, la mediática le habría pedido que le devuelva las mascotas de sus hijas, cuyo paradero las dos menores de edad desconocen desde que volvieron a la Argentina tras la separación de sus padres.

"Se viene una nueva guerra. La mudanza. Wanda quiere 2 gatos, un perro (literal). Los cuartos de sus hijos, la ropa, y su vestidor. Mauro dice que se lo va a dar cuando él quiera", informó Yanina Latorre en sus historias. La misma Wanda Nara lanzó un desesperado pedido a sus seguidores en Turquía, ofreciéndose a pagar el transporte de los animales con tal de que regresen a su hogar.