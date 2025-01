Susana Giménez dio una tajante opinión sobre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Pienso en..."

Susana Giménez dio su opinión sobre el escándalo del verano: el Wandagate. La diva de la televisión argentina, que en uno de sus últimos programas del año pasado entrevistó a Wanda Nara, se metió en la novela que ocupa el lugar central en los ciclos de espectáculo: la mediática separación de la mayor de las Nara y Mauro Icardi.



Mientras planifica su 2025, evaluando la posibilidad de continuar en Telefe, Susana se fue a Miami a pasar unos días. En el aeropuerto fue interceptada por un cronista de LAM (América), quien le preguntó acerca de la situación de Wanda.

Susana Giménez dio su opinión sobre el Wandagate: "Le tengo cariño a Wanda". Foto: archivo.

“¿Cómo ves todo lo que está pasando?”, preguntó el movilero, a lo que Susana, tajante, respondió: “No me vengas con el conventillo porque me aburro”. En una segunda intervención, el periodista la interrogó sobre los hijos de Wanda Nara. Fue entonces cuando la diva de Telefe, con evidente afecto, comentó: “Pienso en eso, sí, porque los conozco y son divinos. Deben sufrir porque era un hogar muy bueno el que tenían. Yo le tengo cariño a Wanda”.



Susana siguió de cerca la carrera de Wanda Nara, desde sus primeras polémicas hasta la actual separación de Icardi, y tiene un vínculo cercano con ella y los cruces con la China Suárez. Wanda estuvo en el living de su programa en más de una oportunidad.



En diciembre del año pasado, tras la escandalosa entrevista de Susana Giménez a Wanda Nara, Mauro Icardi realizó una demanda contra la producción del programa y Tefele. El futbolista de Galatasaray se sintió perjudicado por el diálogo entre la diva y su ex.

Susana Giménez respaldó a Wanda Nara. Foto: archivo.

Susana Giménez volvió a respaldar a Javier Milei

Susana Giménez sigue mostrando su apoyo hacia Javier Milei. La histórica conductora de Telefe volvió a exhibir su admiración por el presidente argentino. Su respaldo se intensificó tras la participación de Milei en la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. En diálogo con la prensa, Susana fue consultada por la presencia del libertario en el acto de investidura del magante republicano



"Era como si llegaran los Rolling Stones a New York, era impresionante. No me sorprendió porque Trump es amigo de él", se expresó Susana Giménez sobre Javier Milei.

La diva de Telefe aprovechó la ocasión para dejar firme su postura política. Expresó que el presidente “es un orgullo” para el país, y se mostró positiva respecto a la relación entre el mandatario argentino con su par norteamericano. "Antes nos daba vergüenza decir que éramos argentinos y ahora nos aplauden", cerró la Su antes de abordar el avión.