Nuevo golpe emocional para Wanda Nara: otra foto de Mauro Icardi y la China Suárez con una incisiva provocación dirigida a la empresaria

Las chicanas sutiles en fotos y posteos entre la China Suárez y Mauro Icardi contra Wanda Nara no dejan de sorprender a sus seguidores en redes sociales. Gracias a las clásicas historias de Yanina Latorre que repara en detalles específicos de las publicaciones de la pareja, podemos ser testigos de otra clara provocación implícita en una de las fotos que la actriz compartió recientemente.

Parece que detectar mensajes ocultos en el juego que tienen los protagonistas del denominado Wanda Gate, que consiste en constantemente tirar palos con indirectas, que pueden leerse entre líneas o prestando atención a los guiños que tanto el delantero del Galatasaray en complicidad con la actriz le disparan a Wanda Nara y viceversa, se ha convertido en una actividad que solo algunos pueden decodificar. Esta vez, la panelista más picante de LAM (Amèrica TV), reveló este domingo por la tarde, en su cuenta de Instagram que el carrusel de fotos compartido recientemente por la China Suárez, compilando momentos del viaje a Turquía con Mauro Icardi, tiene una imagen con un mensaje escondido con el mero fin de molestar y tal vez herir emocionalmente a la conductora de Telefe.

En la historia de Yanina Latorre se puede ver a la China siendo abrazada por Icardi, usando una bata de un personaje antagonista de Hello Kittty llamado Kuromi, cabe recordar que la famosa gatita de la mencionada animación es el personaje favorito de Wanda, y fue su foto de perfil en Instagram durante un tiempo. "Me puse a googlear de nuevo", comenzaba la investigación de la periodista especializada en espectáculos. "Este es Kuromi...el personaje antagonista de Hello Kitty. La nipona no da puntada sin hilo", continuó detallando para desentramar el significado de la foto.

"Este personaje es una versión "oscura" o traviesa de Hello Kitty. Es rebelde, sarcástico, pero encantador! Es el opuesto de Hello Kitty", expresaba Yanina Latorre en su siguiente historia de Instagram. "Me vuelvo locaaaaa. Si usaran la cabeza para cosas productivas", concluyó a modo de reflexión. También mencionó que esta provocación era el vuelto de la foto que compartió L-Gante afeitándose, con los perfumes de Mauro Icardi en el fondo, en el baño de la casa que Wanda Nara compartía con el futbolista en Milán.

A las tres horas de que Yanina Latorre publicara esta conclusión detectivesca, volvió para sumar la información de que la batita que usó la China Suárez en la foto es de la conductora de Bake Off. "La batita es de Wanda ¿Entendés? Es el vuelto a la foto de elegant en el baño de Milán con los perfumes de Mauriño", disparó filosa en la información que adicionó al escandaloso e incisivo gesto de la pareja. "Mauro despechado OK pero la nipona que se presta a esto. Muy fondo de olla", cerró la panelista deslizando su ya icónica frase. Para finalizar remarcó: "No nos olvidemos que elegant se afeitó en el baño de Mauriño y te mete el temita y el sticker arriba de los perfumes. Todos locos".