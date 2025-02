Filtraron qué le dijo la China Suárez a Wanda Nara después de haberse encontrado con Mauro Icardi en París y dar por empezado el Wandagate

Mientras el "Wandagate" sigue avanzando hacia el millonario divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, la filtración de chats privados entre la empresaria y la tercera en discordia revelaron detalles inéditos sobre el inicio de la novela que mantiene en vilo al país. Este último capítulo generó todavía más polémica ya que la China Suárez, enemiga de Wanda, habría empezado la historia como una fiel aliada de la famosa.

Los chats publicados por Yanina Latorre, tras su cruce con la China Suárez y Mauro Icardi en redes sociales, muestran las primeras conversaciones de las dos mediáticas tras el encuentro de la actriz y el futbolista argentino cuando éste todavía estaba casado. Al parecer, la ex "Casi Ángeles" fue la responsable de contarle sobre el encuentro a Wanda Nara allá por 2021.

"No quiero que sufras": los mensajes de la China Suárez a Wanda Nara

Los polémicos mensajes de la China Suárez a Wanda Nara. Foto: Instagram @yanilatorre

En los recientes chats filtrados de Wanda Nara, se puede ver como Eugenia Suárez le envió una captura de su propia conversación con Icardi hablando de su esposa, donde delata una existente crisis en la pareja. "Para que veas que no te miento", le escribió la China a Wanda, y agregó: "No quiero que sufras. Y te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco".

Los mensajes, que habría guardado Wanda Nara para el juicio contra Mauro Icardi, también revelan que él y la modelo no concretaron su encuentro íntimo, y si bien el delantero del Galatasaray le habría confesado a su esposa que fue porque la China estaba indispuesta, la realidad habría sido otra. "No se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos", le confesó después Icardi a Nara.

La China Suárez mencionó a Benjamín Vicuña en sus confesiones. Foto: Instagram @yanilatorre

En siguientes mensajes, la China Suárez intenta enmendar la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi: "Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores, y te está demostrando que te ama y se arrepiente", le escribió a la conductora de Telefe. "A mí me vino. Él estaba con fiebre. Y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada. Y... el tampoco. No lo digo para nada. Sólo para que sepas cómo fue todo", agregó.

Sin embargo, escuchando los detalles de la conversación entre la pareja, la actriz cambia de opinión rápidamente: "Creo que está enfermo. No sé, por todo lo que me decís", lee un mensaje. "Me da pena que hable así de las mujeres", agregó en otro. La China Suárez cerró asegurándole a Wanda Nara que nada más podría pasar entre ella y su marido: "Soy egocéntrica y no me bancaría ser la segunda de nadie. Porque se lo que me merezco".

La China Suárez y Wanda Nara, antes del "Wandagate". Foto: Instagram @yanilatorre

El audio de la China Suárez para Wanda Nara tras su encuentro con Mauro Icardi

La veracidad de los chats entre Wanda Nara y la novia de Icardi filtrados por Yanina Latorre fueron cuestionados por muchos fanáticos del espectáculo, sobre todo después del intenso descargo de la China Suárez contra la panelista de LAM. Para demostrar la solidez de su información, Latorre incluyó en sus historias de Instagram un audio donde se escucha la voz de la "nipona".

En el audio, enviado a Wanda Nara después del primer encuentro entre ella y su marido en París, la actriz parece haber superado completamente al futbolista: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir... O sea, imaginate que a mí me chu... un huevo ya. No pienso más nada, no me importa, no... Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés", afirmó.