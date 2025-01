La estrategia de Wanda Nara para dejar mal parado a Mauro Icardi ante los medios y con sus hijas

En las últimas horas, Wanda Nara volvió a estar en boca de todos al compartir una serie de mensajes que dejaron en evidencia la falta de comunicación con Mauro Icardi. Se filtraron capturas de chats donde intenta coordinar visitas para que el futbolista pase tiempo con sus hijas Francesca e Isabella, sin recibir respuesta alguna. Esta situación despertó un aluvión de reacciones, tanto de apoyo como de críticas.

El primer desencuentro se produjo el 19 de enero, cuando Icardi no asistió al cumpleaños de Francesca. A pesar de los intentos de Wanda por facilitarle la posibilidad de compartir ese día especial, el futbolista no se presentó. Días después, se repitió una situación similar con el cumpleaños de Valentino, el hijo mayor de Nara con Maxi López.

Wanda Nara y su ¿intento? fallido de reunir a Mauro Icardi con sus hijas

Los ojos más atentos descubrieron que Wanda Nara habría bloqueado a Mauro Icardi en WhatsApp. Así, cuando le mandaba mensajes sobre sus hijas, él nunca podría leerlos. De todas maneras, esta es una teoría de los más fanáticos del Wandagate que circuló en redes. El objetivo sería dejarlo mal parado ante los medios y mostrar que es un mal padre por no estar presente en la vida de sus hijas.

Otro de los episodios que tomó mayor repercusión fue el cumpleaños número 16 de Valentino. La fiesta incluyó un paseo en barco, un banquete de sushi y una mesa dulce preparada por Maru Botana. Pese a recibir la invitación, Icardi tampoco asistió.

"Tengo una torta de River que me llegó hoy, te la dejo acá así festejás con ellos", escribió Wanda Nara en un chat en el que intentaba facilitar un encuentro entre el futbolista y sus hijos. Sin embargo, sus intentos fueron en vano.

Wanda Nara intentó en varias oportunidades comunicarse con Mauro Icardi. Fotos: X @elejercitodelam.

Por otro lado, en otra captura de pantalla, la empresaria reveló que sus hijas trataron de comunicarse con su padre reiteradas veces sin éxito. "Mau, buen día, te estamos llamando, avísame cuando puedas. Estamos desencontrados", expresó. Horas más tarde, volvió a insistir: "No te entran los mensajes. Imposible que te llamen las nenas".

En los chats se vio cómo Mauro no respondía a los mensajes de Wanda Nara. Foto: @elejercitodelam.

¿Un padre ausente o una estrategia mediática de Wanda?

Las capturas de los chats no fueron ignoradas y dejaron la puerta abierta a distintas interpretaciones. Mientras algunos consideran que Wanda simplemente busca que Icardi cumpla con su rol de padre, otros creen que la exposición de estos mensajes forma parte de una estrategia para dañar su imagen.

Los usuarios de X no tardaron en expresar su opinión: “Todo lo que quieran decir de ella. Pero Mauro hizo lo peor que puede hacer un padre, no esté presente en el cumple de su hija. Es imperdonable”. Sin embargo, también hubo quienes criticaron a la empresaria: “¿Ahora resulta que a tu acosador, al que tanto miedo le tienes que pasas 5 horas llorando de miedo con tu abogado, lo llamás rey, le mandas besos y le dices que tenga un lindo día? Los personajes no se mantienen con el tiempo. De verdad esa mujer está mal”. En las redes, el escándalo no pasó inadvertido y desató una ola de reacciones. Foto: X.

¿Hasta dónde llegará el cruce de Wanda Nara y Mauro Icardi?

El enfrentamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi va sumando nuevas situaciones con el correr de los días. Mientras la modelo sigue dejando rastros en redes sobre la relación con su expareja, el futbolista mantiene el silencio.

Lo cierto es que el impacto mediático de esta situación sigue creciendo y no parece haber una solución a corto plazo. Mientras tanto, el público sigue dividido entre quienes defienden a Wanda y quienes creen que esto es solo un nuevo episodio de un enfrentamiento sin fin.