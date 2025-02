Wanda Nara le mandó una indirecta feroz a la China Suárez por su relación con Mauro Icardi: "No soy..."

Wanda Nara avivó el fuego del Wandagate con un duro descargo a través de sus redes sociales. En un largo texto dedicado principalmente a Mauro Icardi, la empresaria aprovechó y le habría mandado una indirecta a la China Suárez. Ese mensaje a la ex Casi Ángeles alude a los inicios del escándalo mediático con su ex.



A través de su cuenta de X, Wanda Nara salió con los tapones de punta contra Mauro Icardi. En sus declaraciones, la mayor de las hermanas Nara acusó al futbolista de mentiroso y manipulador. Además, soltó una frase que muchos aseguran que es para la China Suárez: “Yo no soy ninguna zorra”.

Esa sentencia alude al inicio del Wandagate. En 2021, en medio de un impasse entre Wanda e Icardi, el por entonces futbolista de PSG le confesó a quien era su esposa que había pasado una noche con la actriz, con la que desde hacía semanas venía manteniendo conversaciones telefónicas. Pocos días después, Wanda le declaró la guerra a la China a través de una historia de Instagram: “Otra familia más que te cagaste por zorra”. Esa declaración marcó el inicio de un escándalo que dura hasta el día de hoy.

La historia de Wanda Nara que comenzó el Wandagate. Foto: archivo.



En 2021, tras descubrir que Mauro Icardi mantenía conversaciones íntimas con la China Suárez e incluso se habían encontrado en un hotel de París, Wanda aludió al historial amoroso de María Eugenia Suárez, reavivando las clásicas acusaciones de que la China se involucra con hombres casados, tal como había sucedido con Nicolás Cabré (María Eugenia Tobal) y Benjamín Vicuña (Pampita).

"Para mí, los valores de la familia son sagrados", es otra de las fuertes sentencias del escrito de Wanda Nara que parece tener como destinataria ni más ni menos que a la China Suárez.

Este nuevo descargo de Wanda se lee, además, desde los recientes dichos de Keita Baldé, ex compañero de Mauro Icardi en Inter de Milán quien confirmó haber tenido un affaire con Wanda Nara. Es decir, la declaración del futbolista africano le da pie a Icardi para seguir manteniendo la versión de que Wanda es una mujer infiel. Según Nara, Baldé cobró 100 mil euros para decir lo que dijo en esa entrevista en la que confirmó la relación con ella.

Wanda Nara fue categórica en Twitter. Foto: archivo.

Las duras sentencias de Wanda Nara contra Mauro Icardi

Más allá de la indirecta contra la China Suárez, el descargo de Wanda Nara apunta principalmente a su ex y actual novio de la China, Mauro Icardi. El posteo de la rubia deja muy mal parado al padre de sus hijas, Francesca e Isabella.



Wanda desmiente a Icardi, quien hasta el día de hoy la acusa de haberle sido infiel. De hecho, recientemente el delantero de Galatasaray aseguró que su ex lo engañó con L-Gante. Nara aclaró que su vínculo con el cantante de cumbia 420 comenzó después de su corte con el jugador del Galatasaray.

Wanda Nara publicó un furioso descargo en X con un 'palito' para la China Suárez. Fuente X @wanditanara.

"Niego rotundamente todo. Jamás engañé a nadie, por algo hasta el último segundo quisieron recuperarme", escribió. Además, arremetió contra la "nueva relación" de su expareja y dejó en claro que no tiene intención de quedar expuesta en la situación.

"Me asombra hasta dónde puede llegar un hombre herido. ¿Acaso las mujeres afrontamos el rechazo con más dignidad?”, se lee en el descargo de Wanda.

Sobre el final el posteo, la empresaria dejó en claro que su única preocupación son sus hijos, tanto las dos nenas que tiene con Icardi como los tres varones fruto de su relación con Maxi López: “Jamás busco hacer daño ni iniciar conflictos legales; solo me defiendo y protejo a mis hijos como una LEONA”