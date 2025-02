La verdad sobre las marcas que habrían bajado a la China Suárez de sus contratos por los picantes escándalos con Wanda Nara

Desde que la China Suárez oficializó su relación con Mauro Icardi, su rivalidad con Wanda Nara escaló a niveles insospechados, tanto mediáticamente como en la justicia. En el cruce de indirectas en los posteos de ambas o filtraciones de chat hubo una polémica declaración que hizo pensar que las marcas con las que trabaja la actriz estarían dándole la espalda. Para aclarar esta situación salió a hablar el abogado de la exactriz de Casi Ángeles.

Mucho se dijo sobre la cancelación de contratos de las grandes marcas que trabajan con la China Suárez, como respuesta contraproducente a los constantes escándalos entre la novia de Mauro Icardi y Wanda Nara. En relación a esto Agustín Rodríguez, abogado de la actriz puntualizó sobre la relación comercial con los sponsors que apoyan a María Eugenia Suárez.

“Esa fue otra mentira difundida. No perdió a esa marca y hasta el momento no ha tenido consecuencias. Ustedes saben bien que en estas cuestiones, y especialmente de las personas que tienen tanta difusión público, las consecuencias no se ven de forma inmediata”, expresó el letrado de la China Suárez en diálogo con La Criti en Entrometidos (Net TV).

En relación a la mención que le hizo La Criti sobre la emprendedora que debió desactivar los comentarios por la respuesta negativa que recibió luego de hacer un canje con la China Suárez, el abogado respondió: “Los insultos los reciben todas las personas involucradas, pero todavía no ha tenido esas consecuencias, o por lo menos no he tenido conocimiento”.

Cabe recordar que el rumor de la pérdida de marcas que habría sufrido la China Suárez se originó cuando Wanda Nara contó que Mauro Icardi le dijo que la actriz era una mujer fácil, regalada y que tenía olor, comentario con una fuerte dosis incisiva que a toda velocidad se viralizó en las redes y fue replicada por los medios.

En relación a los dichos despectivos de Wanda Nara sobre la China Suárez, el conductor de LAM (América Tv) reveló al aire la supuesta consecuencia comercial que desató el escándalo, en referencia a la marca Carolina Herrera, apuntando: “Me dicen que bajaron a la China (de una marca de perfumes internacional) por los dichos de sus olores y por la vestimenta que usó en Madrid”. Además agregó: “Su representante está tratando de esconderlo, pero ya tienen la orden de los abogados de desvincularla”.