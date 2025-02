La dura respuesta de Wanda Nara tras la entrevista donde Keita Baldé confirmó el affaire

Keita Baldé rompió el silencio con una contundente entrevista donde habla sobre el affaire que mantuvo con Wanda Nara y la novela sigue creciendo cada vez más. La conductora de Telefe se hizo eco de estas declaraciones y decidió romper el silencio con un posteo en la red social X.

"Yo asumo toda mi responsabilidad, es el error más grande de mi vida. Me sentí como un león al que le tocan a la familia y seguí adelante con la resolución de esta situación, que se volvió mediática, con mis abogados. Este jueguito de Wanda y Mauro no pertenece a mi vida", expresó el futbolista.

Además, agregó que "Soy consciente del error que cometí. No culpo solo a Wanda, pero cómo lo sacaron a la luz (a sus imágenes y videos)... No tienen corazón. Simona, estoy aquí para luchar por ti y lo haré toda mi vida". Simona (ex de Baldé) dejó en claro también su parecer.

Las declaraciones de Keita Baldé:

"Sé que cometió un error, pero la vida sigue. No sé si podremos volver a estar juntos, pero al menos hoy podemos hablar sin resentimientos. Nosotros nunca habríamos hecho esto tan mediático, pero ella lo decidió así", sostuvo sobre Wanda Nara, Simona Guateri.

La reacción de Wanda Nara. Foto: X/ @KennysPalacios.

Kennys Palacios, estilista y mejor amigo de la conductora, utilizó X (Ex Twitter) para dejar su parecer: "Cag... x 100 mil euros!", expresó. La respuesta de Wanda fue la que llamó la atención, ya que dio a entender que irá a Italia para hablar y hacer escuchar su versión: "Jajaj el que habla último cobra más y lleva pruebas. Marzo, Milán", cerró.