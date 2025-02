La exesposa de Keita Baldé fulminó a Wanda Nara en una entrevista en Italia por la que cobró una fortuna

Definitivamente el denominado Wanda Gate sigue sumando apasionantes capítulos y nuevos personajes, quienes se ven afectados de alguna manera por el accionar de alguno de los protagonistas de esta atrapante historia real que el público sigue a través de los medios y sobre todo en redes sociales. Los constantes conflictos en la relación de la mediática y el delantero, tienen atrapados a una buena parte del país desde que inició este verano, con los primeros rumores de la definitiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi y el posterior blanqueo de los romances del futbolista con la China Suárez y la mediática con L-Gante. Este sábado, Yanina Latorre publicó en sus ya clásicas historias de Instagram, una bomba respecto a la exesposa del jugador senegalés Keita Baldé con el que la empresaria se vinculó durante un tiempo en 2022.

Las afirmaciones de Yanina sobre Keita Baldé. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

"Siéntense, se suman más personajes al Wanda Gate. Ahora la exesposa de Keita (el que se empernó a Wanda en el 2022 durante 2 meses) Tengo pruebas, obvio", introdujo la panelista haciendo referencia a la modelo Simona Gualtieri quien estuvo casada con el jugador de Senegal el cual fue compañero de Mauro Icardi.

Las picantes publicaciones de Yanina Latorre continuaron con algunas afirmaciones, sobre el romance que el senegalés tuvo con Wanda Nara, en relación a ello exclamó: "A estos 2 atrevidos...habría que ubicarlos. El tal Keita le dio a Wanda, casado, mintiendo y diciendo que estaba separado. Pretende ahora hacerle juicio a Icardi (que era su compañero) y a Wanda. El tupé".

La relación del senegalés con Wanda Nara. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

También recordó que Mauro Icardi fue el que le contó a la esposa, en ese momento, de Keita Baldé lo que ocurría entre Wanda Nara y el senegalés, disparando: "Recordemos que Mauriño habló de cornudo a cornudo con la mujer de Keita y esta se habría separado por tal motivo".

La exesposa de Keita Baldé fulminando a Wanda Nara en la televisión italiana

En el video Simona Guatieri expresa: "Tuve una charla con la señora (Wanda Nara), si la puedo llamar así". "Me buscó ella por que ella había buscado a mi marido nuevamente". "Si, yo pedí explicaciones y ella me dijo que no tenía que pensar mal de ella".

Simona Guatieri contó lo que piensa de Wanda Nara

En el video Simona Guatieri refiere: "Yo pienso que la señora (Wanda Nara) habla de sí misma, pienso que toda Italia y todo el mundo lo sabían". "No tengo que decirle algo yo a ella. Las noticias que salen día a día te dicen perfectamente la clase de mujer que es".

La bomba llega cuando Yanina Latorre reveló la cifra, más que abultada, que la modelo habría cobrado por sentarse en la televisión italiana para contar las intimidades del rompimiento mientras defenestraba a Wanda Nara. "La ex de Keita dio una entrevista en Italia, cobró 100.000 dólares. (Llámenme a mí, que les cuento más por la mitad, jajajaja)", así contaba la primicia con el característico humor que sus seguidores adoran. "La destrozó a Wanda. Debería destrozar al marido que la cagó, no?", reflexionó la especialista en espectáculos.

La bomba que compartió la panelista sobre la exesposa de Keita Baldé. Foto: Instagram @yaninalatorre.ok

Por último, Latorre remarcó la veracidad de lo que ella había confirmado sobre la duración del romance entre Wanda Nara y el excompañero de equipo de Mauro Icardi, entonces disparó: "La ex de Keita dijo que se vieron 2 veces. MENTIRA. Salieron 2 meses Wanda y Keita (2022). Y el año pasado la siguió llamando, mandando fotos y videollamadas".