Revelaron las fuertes declaraciones que hicieron las hijas de Wanda Nara sobre su convivencia con Mauro Icardi y María Eugenia Suárez: "La vieron desnuda"

En medio del escándalo que protagonizan Wanda Nara y Mauro Icardi, en las últimas horas Yanina Latorre reveló una importante información sobre este tema y tiene que ver con las hijas de la modelo y el futbolista.

A través de varias historias de Instagram (@Yanilatorre), la periodista contó detalles de lo que dijeron Francesca e Isabella Icardi, quienes en los últimos días han estado al cuidado de Icardi y María Eugenia Suárez, mejor conocida como "La China" Suárez. Actualmente se encuentran con Nara. "Las niñitas tuvieron que declarar. Las declaraciones son tremendas, angustiantes, me hicieron llorar. Las iría a buscar Voy a ir contando un poco (tengamos en cuenta que estamos hablando de menores)", comenzó diciendo la panelista de LAM.

Yanina Latorre fue quien dio toda la información sobre este tema. Créditos: captura de pantalla Instagram Yanilatorre.

"Cuento algunas cosas de las que cuentan las niñas (como siempre aclaro, de todo tengo pruebas, chats y audios). No sabían que 'La China' era 'La China', la llamaban 'Euge'...la amiga de papá, que tiene 2 hijos: Amancio y Magnolia. Que no durmieron todos los dias en la casa nueva", explicó Latorre.

"El quilombo se armo, cuando ayer a la tarde las 2 niñitas se juntaron con sus amigas y se pusieron a ver TikTok (aclaro, a las chiquitas les sacaron hace un tiempo los celulares) y se enteraron por TikTok que Euge era 'La China'. Les toca las fiestas y días de vacaciones en la casa de la isla (Nordelta) con el papá y Euge, la amiga de papá. Imagínense el escandalo que se armó cuando por TikTok se enteraron q era la famosa 'China'", contó la comunicadora.

Según contó la panelista de LAM, Francesca e Isabella se enteraron el pasado martes 7 de enero de quién es María Eugenia Suárez. Créditos: captura de pantalla Instagram Yanilatorre.

"Continúo: las chicas contaron que Amancio, hijo de Euge, dormía con las niñeras en el cuarto de servicio, que Magnolia lloraba mucho y no quería, entonces Euge, se la metía en la cama a Isabella, que dormía en un cuarto con su hermana. Isabella no quería y Euge la obligaba", reveló Yanina.

La "angelita" también dio a conocer otro dato polémico: "De noche deambulaban por la casa y veían a Euge tomar champagne con el padre y otras noches la vieron desnuda. Una pinturita Euge". "Cuando comían, en la mesa, Euge le preguntaba a Magnolia si quería un hermanito. Un tacto terrible. Hay madres que te cagan la existencia", sumó. Además, la periodista reveló que "las mucamas de Icardi encontraron test de embarazo por la casa".

Las hijas de Wanda y Mauro afirmaron que vieron a 'La China' desnuda. Créditos: captura de pantalla Instagram Yanilatorre.

"Las chicas también contaron en su declaración, que Euge insistía mucho en llevarlas de compras con la tarjeta de papá (¡sería para que le saquen fotos y Wanda reviente! Una copada, Euge). Euge les preguntaba mucho sobre la mamá, les preguntaba que comía, qué hacía en la casa y también por el peluquero (jodida de mier**)", siguió contando Latorre.

"Un día, una de las nenas le ve algo de Hello Kitty a Euge y le dice, 'mi mamá también ama a Hello Kitty', a lo que la copada de la amiga del padre, le dice, 'pero a mi me gusto primero'. ¿Es muy buena para reventarles la cabeza, no?", expresó indignada la panelista.

"Te digo que le hace todo esto a un hijo mío y no me responsabilizo de mis actos. ¡Las 2 niñas cuentan lo mismo por separado, y lloran! ¡Qué horror que pasen por todo esto!", opinó la comunicadora. Los detalles que reveló Yanina en Instagram. Créditos: captura de pantalla Instagram Yanilatorre.

"Euge les criticaba a la madre cuando el padre no estaba, y les decía las cosas que no le tenían que contar a la madre. ¿Y si se lo hacen a ella? ¿Enseñarle a mentir a 2 chiquitas de 8 y 9 años?", añadió.

"Cuando Magnolia lloraba, les decía a las chicas 'quédense con ella que ahora son hermanas'. ¡Todo esto está en la declaración! Es muy terrible, mujeres desalmadas y cero empáticas", siguió contando. "Dentro de poco es el cumpleaños de Francesca...Euge le dijo que se lo iba a festejar, Francesca le dijo que la mamá le tenía un festejo preparado... Euge le contestó 'Qué lástima, ya te había comprado tu regalo'. Yo estoy enajenada. Nadie gana una batalla cuando los chicos salen heridos", cerró diciendo Yanina.