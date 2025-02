Fuertísimo: Yanina Latorre redobló la apuesta y publicó un chat privado entre la China Suárez y Wanda Nara

Yanina Latorre es sin lugar a dudas una de las panelistas más picantes de la televisión. El Wandagate la hizo muy protagonista en sus redes sociales por toda la información que comparte sobre el escándalo del momento que sigue estrenando nuevos capítulos y que está lejos de terminar.

El lunes comenzó fuerte luego de los comunicados que realizaron Mauro Icardi y Eugenia China Suárez para defenderse de las acusaciones de Latorre. El jugador expresó que "Hace un tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí y de la ‘Oriental’ o ‘Nipona’ como le decís vos, ya que no la podés nombrar... Daleee Amoooorrrr, un poquito más, que vos podés... Estás pareciéndote mucho a una tal Pachi, Gachi, Pochi", escribió.

Luego, la China subrayó que "El nivel de obsesión de esa señora no es normal. Todos los días una mentirita nueva. Pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar".

Lo cierto es que al ver estos escritos, Yanina Latorre se cansó y redobló la apuesta. La panelista compartió un chat privado entre Eugenia Suárez y Wanda Nara años atrás: "Me pedí un caviar y un vinito, me lo merezco. Termino y subo los chats que prueban todo lo que conté".

Yanina Latorre se cansó de la China Suárez:

"Wanda se enteró de todo en el 2021 por ella, le contaba todo por WhatsApp. Le gusta enloquecer a las mujeres de los que se encama", confesó la panelista. Minutos después de esta introducción, Latorre no dudó y publicó el chat entre la actriz y la conductora de Telefe.

El chat entre Wanda Nara y la China Suárez. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

En la captura se puede ver como Eugenia le envió una foto de la conversación con Mauro Icardi y le agregó que "para que veas que no miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco", le escribió la China. Para finalizar, Yanina escribió: "Le mandaba los chats con el marido, las enloquece", cerró.