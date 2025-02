Escándalo: un día antes del cumpleaños de Mauro Icardi, Yanina Latorre muestra un video de su pésima relación con Wanda

A tan solo un día del cumpleaños de Mauro Icardi, su relación con Wanda Nara vuelve a quedar expuesta. La situación entre ambos sigue empeorando a medida que pasan los días, especialmente en lo que respeta a la tenencia de sus hijas.

En medio de este complejo escenario, Yanina Latorre decidió compartir un video que deja en evidencia la difícil comunicación entre los ex esposos, mostrando una vez más las fricciones que han marcado su separación.

Yanina Latorre mantiene a su audiencia informada sobre cada nueva polémica entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre.

Yanina Latorre revela un impactante video de Mauro Icardi y Wanda Nara

La guerra entre Mauro Icardi y Wanda Nara suma batallas. En un nuevo capítulo de esta tormentosa relación, Yanina Latorre publicó en sus historias de Instagram un video de la mediática ignorando los intentos de comunicación de Icardi, quien sostiene, intenta acercarse a sus hijas. El video muestra cómo las llamadas se cortan como si fueran rechazadas, lo que deja al futbolista en una situación aún más complicada.

La grabación muestra claramente cómo Mauro Icardi, no recibe ninguna respuesta de Wanda, quien actúa con una actitud distante. A tan solo horas del cumpleaños de Icardi, qla incertidumbre sobre qué ocurrirá entre ellos sigue creciendo.

¿Qué opina Yanina Latorre sobre la pésima relación de Mauro Icardi y Wanda Nara?

Desde sus historias en Instagram, Yanina Latorre fiel a su estilo, opinó sobre la situación entre Mauro y Wanda y puso el foco en los hijos de la pareja. “Los dos hacen exactamente lo mismo. ¿Y quiénes pierden? Las hijas. Mauro debería ver a sus hijas sin la nipona en el medio. Pero en el afán de jod… a Wanda mezcla todo”, expresó la panelista de LAM.

Además, destacó: “Y Wanda también debería no mezclar a las nenas con su nuevo novio. Los chicos necesitan tiempo para procesar todo. Acá todo pasó a la velocidad de la luz. Y como los dos están despechados, terminan haciendo sufrir a dos niñas de 8 y 9 años. Una locura”.

Yanina Latorre no se quedó sin las ganas de decir lo que piensa sobre la eterna pelea de Wanda Nara y Mauro Icardi. Fotos: Instagram @yanilatorre.

Lo que sigue sin resolverse es el bienestar de las nenas en medio de este difícil panorama. El vínculo de Icardi y Wanda, que solía ser difícil, ha alcanzado su punto más bajo, y las consecuencias parecen recaer principalmente sobre sus hijas.

Los intentos de Wanda por llegar a un acuerdo con Mauro Icardi

En medio de este contexto, Wanda Nara intentó varias veces contactar a Mauro Icardi para coordinar el tiempo que él pudiera pasar con los chicos, pero sus mensajes y llamados no fueron respondidos. Tal y como está haciendo ella misma con él. En uno de los chats, la modelo le ofreció a Icardi pasar tiempo con los niños: “Buen día. Hoy están todos los nenes en casa si querés venir a verlos a almorzar o estar con ellos. Hace mucho no ves a los varones. Se van de viaje, después todos con el cole”. Por su parte, Icardi no emitió respuesta.

A pesar de los intentos de Wanda por llegar a un entendimiento, el silencio de Icardi se mantuvo, incluso en el marco de su próximo cumpleaños. La situación parece no tener una solución cercana, y los esfuerzos de la mediática por encontrar una salida para el bien de los niños no logran romper el muro de desconexión que existe entre ambos.