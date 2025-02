Wanda Nara y Elba Marcovecchio tuvieron un fuerte cruce en vivo por el escándalo con Mauro Icardi

Wanda Nara y Mauro Icardi siguen en una lucha muy intensa luego de lo que fue la escandalosa separación. A raíz de esto, Elba Marcovecchio, quien es una de las tres abogadas que representan al futbolista, dialogó con Mariana Fabbiani para hablar de la causa y allí la conductora salió al cruce en pleno vivo.

Todo comenzó cuando Elba empezó a explicar los puntos de la resolución que dio a conocer la Justicia, donde expresaba que Wanda debía entregar a las hijas a Mauro Icardi. Fue Guido Záffora quien le consultó por qué las chicas no iban con su papá y la letrada contestó de manera firme que era porque "Wanda no quiere. Mirá que simple".

Luego, agregó: "La apelación no suspende la medida que el juez dispuso de que las nenas vuelvan con su papá. Que las nenas no quieran volver con su papá… ¿Eso dijo Wanda? Cuando hasta hace días Mauro era un padre ejemplar de sus cinco hijos", sostuvo la abogada.

También habló sobre la recusación del juez de la causa y allí subrayó que "La recusación es porque no le gustó la resolución a la señora Nara, que es una mujer sin ley. No respeta a la Justicia argentina y le dice a Susana Giménez ‘no importa, la multa te la pago yo".

El cruce entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio:

Fue en ese momento que Wanda Nara se comunicó con Záffora y salió con los tapones de punta contra Marcovecchio: "Dice que le diga a usted que ‘alimentos no paga Icardi, a los nenes no los quiere visitar. Que muestre el comprobante de pago de los alimentos fuera de cámara, yo te muestro las pruebas siempre’. Además, me manda unos chats en donde Icardi no atiende a las nenas y tampoco quiere comunicarse con ellas".

Es por esto, que Elba respondió duramente: "No se mezcla lo económico con el vínculo de madre o padre entre hijos, son cuestiones separadas. Si Wanda sostiene que para que Mauro vea a sus hijas tiene que pagar, la verdad que es un gran titulado porque me daría vergüenza semejante planteo", cerró.