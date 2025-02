Tremenda pelea entre la familia de L-Gante por los agresivos dichos del padre

En las últimas horas se desató un escándalo interno en la familia de L-Gante. La madre y el padre del cantante de cumbia 420 se lanzaron dardos mediáticos. El músico y Wanda Nara quedaron en el medio de una disputa que los incrimina directamente. Claudia Valenzuela, mamá de Elián Valenzuela, salió a responderle a Miguel Ángel Prosi, papá del artista, quien había dicho que la fama está "apabullando" a su hijo.



La madre de L-Gante se diferenció del padre del cantante. A través de mensajes de WhatsApp que le envió al periodista Juan Etchegoyen durante el programa de streaming Mitre Live, Claudia Valenzuela dejó en clara su postura: "No soy partícipe de esto y no me interesa seguir con este tema".

Claudia Valenzuela, mamá de L-Gante, se distanció del padre del artista tras los duros dichos de Miguel Ángel Prosi sobre su hijo. Fuente: captura Youtube Clarín.

La madre de L-Gante dejó muy mal parado al padre del cantante de cumbia 420

Aunque su intención fue bajarle el tono al asunto, Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, reveló un detalle que no deja bien parado a Miguel Ángel Prosi, padre del artista, quien días atrás había fulminado a su hijo en el programa Desayuno Americano (América), acusándolo de soberbio. Según Valenzuela, el padre de L-Gante no pensaba de ese modo en la última charla que habían mantenido.

"Yo hablé hace una semana con Miguel y todo bien, cuando Elián estaba en Pinamar y todo bien. Si me seguís verás que no soy partícipe de esto y no me interesa seguir con este tema", expresó la mamá de L-Gante.

L-Gante fue cuestionado por su padre y se desató una crisis en su familia. Instagram: @lgante_keloke.



El conflicto familiar de L-Gante se disparó cuando su padre lo cuestionó duramente en Desayuno Americano. En un audio emitido por el programa que conduce Pamela David, Miguel Ángel Prosi expresó su malestar por la actitud del músico por el rol de la madre en la vida de su hijo, acusando a Claudia de apañar ciertas conductas perjudiciales para la vida de su hijo.

"Es al pedo defender lo indefendible y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo", comenzó diciendo en el mensaje. Luego, agregó: "Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él, la fama lo está apabullando".

No es la primera vez que Prosi cuestiona a Elián. A comienzos de enero, cuando el cantante y Wanda confirmaron su separación (que apenas duraría unos días), el papá de L-Gante fulminó a Wanda Nara, salió con los tapones de punta contra la modelo y empresaria al considerarla mala influencia para su hijo. Semanas después de esas duras declaraciones, el cumbiero y la conductora de Bake Off Famosos se reconciliaron.



En el mismo audio que le envió a Desayuno Americano, Prosi se refirió a las acusaciones que pesan sobre él acerca de que pretende beneficiarse con la fama de su hijo. Cabe señalar que el padre de L-Gante reapareció en la vida del músico cuando éste se volvió famoso y sus temas empezaron a sonar en todas las plataformas.

L-Gante, con problemas en su familia a raíz del romance con Wanda Nara. Foto: archivo.





La acusación que le hacen al padre de L-Gante está relacionada con algo de lo que remarcó la madre del cantante. No en vano Claudia Valenzuela remarcó que, en la última conversación mantenida entre ambos, Prosi no manifestó ese descontento que días después desparramó en televisión. Pero el papá del cumbiero se ocupó él mismo de esos rumores sobre su búsqueda de fama y beneficios.



“Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’, pero yo de este pelot... no quiero nada, pero nada. Acordate lo que te digo, no quiero ni que se me acerque". Prosi, convencido de que su hijo está mal asesorado, insistió con que el problema de L-Gante es el entorno: "Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, hasta que falte el respeto".



“El dinero no hace que no seas una persona pobre, eso es el alma. Cuando tenés el alma pobre y la mentalidad… Pretendés que se enteren que sos vivo haciendo acciones. No, el vivo nace vivo, no se tiene que hacer el vivo, ni demostrar que es vivo”, agregó el padre del músico.