El padre de L-Gante lapidó a Wanda Nara y respaldó a su hijo: "La relación nunca..."

La separación de L-Gante y Wanda Nara desató una ola de rumores y comentarios. El padre del cantante de cumbia 420 se sumó a la discusión y realizó un polémico comentario sobre la modelo y empresaria. Miguel Ángel Prosi celebró que su hijo ya no esté en pareja con la conductora de Bake Off Famosos.

El padre de L-Gante destrozó a Wanda Nara, la flamante exnovia de su hijo. Prosi reveló que, cuando Elián Valenzuela comenzó su noviazgo con la empresaria, él mismo le aconsejó que "no se subiera a ese bondi porque las consecuencias iban a ser denigrantes".

L-Gante y Wanda Nara pusieron fin a su noviazgo en medio de versiones cruzadas. Fuente: Instagram @wanda_nara.

Mientras Wanda Nara negocia para conducir un reality de Netflix, la mayor de las hermanas Nara afronta otra ruptura. A su escandaloso divorcio de Mauro Icardi se le agrega la ruptura con L-Gante, que en las últimas horas sumó un nuevo detalle: el enojo de la familia del músico para con la empresaria.

Las declaraciones de Miguel Ángel Prosi, reveladas por el periodista Juan Etchegoyen en Desayuno Americano (América), dan cuenta de cómo el entorno del cumbiero veía con malos ojos su relación con la modelo. Estas declaraciones surgen en medio de otra polémica versión: el motivo por el que Wanda Nara se separó de L-Gante es difícil de dilucidar en medio de tantos rumores.

El padre de L-Gante lapidó a Wanda Nara. Fuente: captura América.

Según Etchegoyen, el padre del cantante siempre mostró un fuerte rechazo hacia Wanda Nara. "Hay un enojo muy fuerte de la familia de L-Gante con Wanda", comentó el periodista en vivo, compartiendo un mensaje que recibió directamente de Prosi. "Me dice que si hay algo de sensatez en esta novela, seguro viene del que menos lo esperaban", detalló Etchegoyen, citando las palabras de Miguel Ángel.

El padre de L-Gante también se refirió a la exposición mediática de los hijos de ambos, sugiriendo que el comportamiento de Wanda y de su hijo había llegado a un punto donde "muestran su estado de inmadurez". Además, el padre de Elián Valenzuela criticó el hecho de que se estuviera utilizando a los niños en medio del conflicto.

El agresivo comentario del papa de L-Gante sobre Wanda Nara

Lo más duro del descargo del padre de L-Gante llegó sobre el final del informe de Etchegoyen. El periodista reveló que Miguel Ángel Prosi comparó a la empresaria con "el carbón".

Prosi contó que, cuando se enteró de que su hijo estaba en pareja con Wanda, su reflexión ante Elián fue que Nara "es como el carbón, si no te quema te ensucia". En sus palabras, la relación con Wanda Nara "nunca le sumó y siempre le restó" al cantante de cumbia.

"Le sugerí a Elián que no se suba a ese bondi porque las consecuencias van a ser denigrantes. No me interesa, en absoluto, la situación sentimental. Solo debe cuidar, en lo posible, su profesión. La relación con Wanda Nara nunca le sumó y siempre le restó", cerró el padre de L-Gante.