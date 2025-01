El comunicado que L-Gante publicó y luego borró tras la separación de Wanda Nara

La pareja duró poco, pero igualmente siguen dejando tela para cortar por ser dos figuras muy mediáticas. Mientras circulan muchas versiones sobre la separación entre L-Gante y Wanda Nara, el artista fue protagonista de una situación muy extraña: publicó un comunicado y luego lo borró.

Esta vez el cantante de cumbia 420 utilizó sus historias de Instagram, donde además de compartir una romántica fotografía de él junto a la empresaria en Disney World, aprovechó la ocasión para dejar un contundente texto tras la ruptura: "Esta novela ya fue, termínenla sin mi. Si se les ocurre preguntar, no busco ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones".

Este es el segundo posteo que hizo L-Gante, en el cual sumó la foto junto a Wanda Nara. Foto: Instagram @lgante_keloke.

Sin embargo, lo particular del caso fue que hubo un posteo anterior a este, donde solamente se leía el texto antes citado pero sin la imagen de L-Gante y Wanda Nara. Aparentemente, esa publicación no le convenció al joven y por eso decidió realizar una nueva, como si quisiera dejar en claro que su romance con la empresaria fue breve pero intenso.

Con este tierno posteo Wanda Nara confirmó su separación de L-Gante. Foto: Instagram @wanda_nara.

Por su parte, la ex pareja de Mauro Icardi también se refirió al tema con una historia igualmente emotiva, donde se ve una fotografía de su mano tomada a la del cantante y una dedicatoria muy especial que dice: "Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos".

La advertencia de L-Gante antes de la ruptura

Previo a confirmarse el fin del vínculo con Wanda Nara, L-Gante utilizó su cuenta de Facebook para compartir una enigmática publicación que, al día de hoy, cobra mucho más sentido teniendo en cuenta cómo se dieron los hechos.

El premonitorio mensaje que L-Gante publicó antes de confirmar su separación. Foto: Facebook.

El posteo incluyó una imagen de la cuenta "Desvelate Conmigoo" donde se lee el siguiente texto: "Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental ya no es negociable". En aquel momento ya se especulaba con una crisis amorosa entre ambos, pero hubo que esperar unos días para que ambos terminaran de confirmarlo.