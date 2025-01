¿Qué pasó entre Wanda Nara y L-Gante? La picante teoría sobre su inesperada ruptura

Wanda Nara sigue estando en el centro de todas las miradas. Ahora no sólo por la polémica alrededor de su ex y padre de sus hijas, Mauro Icardi, sino por su inesperada ruptura con L-Gante. Si bien desde hacía algunos días se especulaba que algo andaba mal por sus movimientos en sus redes sociales, no se esperaba este desenlace.

Wanda Nara y L-Gante

Wanda argumentó que la razón de su ruptura fue la complicada situación judicial de su divorcio con Icardi y el preservar el bienestar de sus hijos. En “El Run Run del Espectáculo” (Crónica TV) dispararon una picante teoría.

“Wanda vio que la China empezó a tomar lugar, le tomó la casa, le tomó las hijas. Ella nunca imaginó que el chico Icardi iba a generar su propio reality con todo lo que sucede”, señaló Fernando Piaggio. Y Lío Pecoraro sumó: “La casa, los posteos, la hamburguesa, la leche y la mar en coche”.

Por su parte, Adriana Aguirre indicó: “Era como mezclar el agua con el aceite, son diferentes, no se mezclan. Son muy distintos de edad, de todo”.

También, Naanim Timoyko aportó sobre la teoría de la separación. “Esto es negocio. Ella cada vez que quiso lanzar algo, romance, ahora vuelve, está acá, está allá y logra que todo el mundo esté hablando de ella”, manifestó.