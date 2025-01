Los mejores memes que dejó la conversación entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi no paran de estar en boca de todos y ser virales en redes sociales por cada detalle de su separación. En esta oportunidad, usuarios de internet utilizaron su creatividad para crear todo tipo de memes luego de que Ángel de Brito mostrará algunas conversaciones hot en medio de la separación.

En las capturas de pantalla, se puede ver un intenso ida y vuelta entre el futbolista y la empresaria. Mientras él se muestra arrepentido y quiere volver, ella no. “¡Confiá en nosotros! Quiero que nos cuidemos siempre. ¡Que nos demos todo el amor que nos tenemos y que va a ser todo más lindo que estar peleando!”, se puede leer de su parte.

Mientras Wanda contesta que “Me da vergüenza tu Instagram y cada estupidez que hacés. Que no me des las cosas de los varones, todo lo que hacés. Me demuestra que no cambiaste. Cortarme mi tarjeta, no pagar nada de la casa en donde viven tus hijas. Sos un desastre, entonces no voy a volver nunca”. Entre otros chat que despertaron todos los memes.

Los memes más virales de la conversación de Icardi y Wanda.

Los Simpson estuvieron presentes en los memes de la conversación de Icardi y Wanda.

Algunos mensajes subidos de tono despertaron la imaginación de los usuarios de redes sociales.