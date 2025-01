El misterioso mensaje de L-Gante en medio de los rumores de crisis con Wanda Nara

En los últimos días, se dio a conocer que Wanda Nara y L-Gante estarían atravesando una profunda crisis. Todo esto se da en medio del escándalo con Mauro Icardi, tema que la tiene muy ocupada a la conductora de Telefe en este último tiempo y que la hizo estar en los principales programas.

Wanda habló en vivo con Ángel de Brito y allí sostuvo que "Me dijo que va a embarazar a La China (Suárez) porque, total, la embaraza cualquiera". Además subrayó: "Mauro juró destruirme. No puedo creer que usen menores para destruir a otra persona", expresó.

Pero parece que este no es el único dolor de cabeza por el que está pasando la conductora. En las últimas horas se comenzó a correr el rumor de una crisis con L-Gante con quien confirmó el romance en medio del viaje a Brasil y lo reafirmaron con el romántico viaje a Europa.

Es que según la panelista de Intrusos, Karuna Iavícoli, Wanda le habría respondido un mensaje a Mauro y esto habría desatado el conflicto. Pero lo que encendió los rumores de crisis fueron los mensajes que compartió en su cuenta de Facebook el cantante donde habla de salud mental.

El mensaje que compartió Elián Valenzuela. Foto: Instagram/ @pochidegossipeame.

Pochi de Gossipeame fue quien compartió a través de su cuenta de Instagram la publicación de Elián: "Amo que use Facebook! Lo banco a full a Elián, él es muy tranki panki", subrayó la periodista. Abajo aparecía la publicación del cantante que decía "si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental no es negociable".