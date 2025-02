El audio del padre de L-Gante lapidando sin filtro al cantante: "Pensé que era más pillo, pero es un..."

Como es sabido, la relación de L-Gante con su padre no es la más armónica, y luego de que hace unos días el cantante asegurara que no tienen contacto alguno, Miguel Ángel Prosi se despachó con duros conceptos sobre su hijo a través de un audio.

Al aire en Desayuno Americano (América TV), este miércoles compartieron las palabras del papá de L-Gante, que no dejan lugar a dudas sobre un vínculo por demás deteriorado.

Luego de que el periodista Juan Etchegoyen le haya pedido una entrevista, Prosi respondió con un audio en el que en primera lugar explicó: “No es conveniente que salga a hablar. Viste que el otro día dijo en el programa de Intrusos ‘a mi papá no lo escucho’. Sí, la verdad que no escucha. Es al pedo defender lo indefendible. Y antes de tener un encontronazo público con él, prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo”.

Acto seguido, el padre de L-Gante disparó: “Tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él. La fama lo está apabullando. Pero bueno, en su momento me dedicaba a lo judicial. Ahora no quiero ni hablar. Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’. Pero de este pelot* no quiero nada. Pero nada, eh. El tiempo te juzga. Acordate lo que te digo. Pero nada, no quiero ni que se me acerque. Pensé que era más pillo, pero no, es un pobre pelot*. Hasta acá llegué. Tiene al lado aduladores, incluida la mamá, que le permiten hacer cualquier cosa, que le falte el respeto”.

El demoledor audio del padre de L-Gante contra el cantante

Finalmente, en el contundente audio, el papá de L-Gante sentenció: “Conmigo ni cerca de que me falte el respeto porque nunca permití en la vida que me falten el respeto. Y decir eso así en televisión, en forma despectiva, no deja de ser un pobre chico".