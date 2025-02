La furia contra L-Gante de Daniel Gómez Rinaldi tras su curioso desplante a Mirtha Legrand: "Aprendan, muertos de hambre"

En medio de una brutal pelea con su padre, Miguel Ángel Prosi, y el continuo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez, L-Gante apareció en el programa de Mirtha Legrand. El cantante de cumbia se sumó a la mesaza especial de la diva en Mar del Plata y se mostró muy cariñoso con la histórica conductora, pero sus actitudes fuera de cámara lo dejaron mal parado y enfurecieron a Daniel Gómez Rinaldi.

El conductor de "Implacables" escuchó de una de sus movileras el increíble desplante de L-Gante y Wanda Nara a Mirtha Legrand. "Mirtha estaba bastante enojada porque L-Gante llegó mucho más tarde de lo previsto", reveló la periodista, asegurando que el músico llegó al estudio en el Hotel Costa Galana a las 4 de la tarde cuando fueron citados a las 2:30 horas, obligando a los demás invitados a esperarlo. Además, plantó a los periodistas que lo esperaron a la salida de su hotel para conseguir una nota.

La furia de Daniel Gómez Rinaldi con L-Gante

"Ya vas a necesitar la promoción de alguna porquería que vas a hacer y los colegas no van a estar", sostuvo el conductor de Elnueve. Sin embargo, el mediático no se sacó toda la bronca con ese comentario, y en el programa siguiente aprovechó una entrevista con Graciela Borges para lapidar a L-Gante. "Aprendan muertos de hambre, cuatro de copas. Acá tienen una diva, una primera figura de hoy y de siempre", lanzó, comparando a los dos artistas.

"Yo no sé L-Gante qué va a hacer de su vida, si va a perdurar como Sandro o como Palito Ortega", siguió el conductor del canal al que llegará Flor de la V con un nuevo programa. Y agregó: "Doy por terminado el tema porque me agota. Quiero de ver la carrera que va a hacer L-Gante y den la nota a los cronistas que están ahí esperando. Lo cuento porque la pareja a mí no me interesa".

La foto de L-Gante y Mirtha Legrand que se volvió viral. Fuente: X @PtcRecargado

Al parecer, los problemas con la aparición de L-Gante y Wanda Nara en el histórico programa de El Trece no acabaron con su tardía llegada al estudio. Según informaron en "Intratables", la exesposa de Mauro Icardi fue una presencia constante durante la grabación, y se la pasó "escuchando audios y grabándolo a L-Gante todo el tiempo, súper enamorada", algo que no le sentó bien a la Chiqui.

Después del divertido cruce entre Wanda Nara y Mirtha Legrand, el programa llegó a su final y Gabriel “Puma” Goity, Nicolás Scarpino y Florencia Peña tuvieron que salir apresurados para llegar a sus respectivas obras de teatro. Lo sorprendente fue que la Legrand, después de grabar las publicidades del programa, también se retiró del estudio, dejando solos a L-Gante y Wanda Nara para grabar la aparición musical del cumbiero.

La tremenda pelea familiar de L-Gante por los dichos de su padre

Mientras L-Gante disfruta de unas vacaciones en Mar del Plata junto a Wanda Nara, la polémica alrededor de su familia continúa. En los últimos días, el padre del cantante lapidó a su propio hijo en fuertes declaraciones a la prensa, en las cuales aseguró que Elián Valenzuela "tiene esa soberbia que piensa que todo el mundo hace lo que dice él, la fama lo está apabullando".

"Viste que después los comentarios son ‘se acerca porque le quiere sacar algo’, pero yo de este pelot... no quiero nada, pero nada. Acordate lo que te digo, no quiero ni que se me acerque", aseguró Miguel Ángel Prosi en un polémico audio para el periodista Juan Etchegoyen, donde también criticó duramente a Claudia Valenzuela, madre de L-Gante, por permitirle "hacer cualquier cosa, hasta que falte el respeto".

Claudia, por su parte, se comunicó con el conductor de "Mitre Live" para distanciarse de la polémica: "Lo que me dice es lo siguiente 'Hola Juan, no voy a entrar en polémicas con él, no me interesa entrar en eso' y luego profundiza. Le pregunto por si quiere darme una nota a lo que me contesta 'la nota o charla si en otro momento porque hoy se mezclaría mucho y después sacan versiones no exactas'", compartió el periodista.