Wanda Nara le marcó el territorio a la China Suárez en una importante cuestión: "¿Me ven cara de tonta?"

Wanda Nara volvió a demostrar su amor por los bolsos con un desafiante mensaje para la China Suárez. La empresaria y modelo, dueña de una colección de más de 300, dejó en claro que le puede faltar cualquier cosa menos este tipo de prenda de lujo. Mientras hablaba de su pasión por los bolsos, la ex de Mauro Icardi le marcó la cancha la actual pareja del futbolista de Galatasaray.

Wanda Nara le mandó un mensaje a la China Suárez y dejó en claro que a sus bolsos no los toca nadie. Fuente: Instagram @wanda_nara.

En un móvil para LAM (América), tras la presentación del remix de su canción Amor verdadero, Wanda se refirió al viaje que Icardi y la China Suárez hicieron por Europa a fines de enero. Ángel de Brito le preguntó si el delantero y la modelo se habían alojado en la casa que Wanda tiene en Milán.

Y el periodista fue más allá al chicanearla con la increíble colección de bolsos y carteras de la empresaria: "Yo tenía miedo de ver a la China en tu vestidor con todas las carteras", dijo De Brito. Fue entonces cuando Wanda soltó una contundente frase sobre su lujosa colección. Una frase que, también, fue un comentario dedicado a la ex Casi Ángeles.

¿Qué dijo Wanda Nara sobre su colección de bolsos y la China Suárez?

"¿Pero ustedes me ven cara de tonta a mí? Capaz se me pierde un nene un rato en un shopping, pero mis bolsos no los voy a perder ni loca", respondió Wanda Nara cuando Ángel de Brito bromeó sobre la posibilidad de que la China Suárez haya accedido a la lujosa colección de bolsos y carteras que la conductora de Bake Off Famosos tienen en el vestidor de su casa de Milán, en la que residió junto a Mauro Icardi cuando su exesposo era futbolista del Inter de Milán.

Con esta afirmación, Wanda dejó en claro que su colección de bolsos está perfectamente resguardada. La empresaria no solo presume de su gusto por la moda, sino que también ha implementado estrictas medidas de seguridad en su vestidor en Milán. Según mostró tiempo atrás en redes sociales, el espacio donde guarda los bolsos cuenta con acceso restringido y tecnología de punta para proteger su valiosa colección.

Más allá del lujo, Wanda enfatizó que su colección de bolsos no es simplemente un capricho. En la misma entrevista con De Brito, aclaró que no tiene esas prendas “por ser la mujer de un jugador de fútbol”. La rubia se defendió de posibles prejuicios y recordó su rol de empresaria. De hecho, Wanda fue la representante de Icardi. Fue ella las que llevó las negociaciones adelante cuando su por entonces esposo fue transferido de Inter de Milán a París Saint Germain, en 2021.

Wanda Nara es muy amante de la moda y las carteras. Foto: archivo.

“Algunas dicen ‘quiero estar con tal hombre porque me va a dar esta vida’. No vas a tener semejante colección si realmente no te ponés a la par del hombre con el que estás”, expuso Wanda Nara en la nota con LAM.

A modo de cierre del tema bolsos, Wanda Nara reveló un detalle curioso sobre cómo logró reunir tantas piezas exclusivas. Explicó que, cuando estaba en pareja Icardi, tenía un acuerdo con el futbolista basado en una cábala del delantero: “Cada vez que él concentraba, yo me compraba un bolso y él hacía un gol”. Con humor, concluyó: “Creo que tiene 300 goles, por eso yo tengo 300 carteras. Era solo una cuestión de cábala”.