Lo que no se vio: la polémica actitud de L-Gante y Wanda Nara que hizo enfurecer a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand regresó a la televisión el pasado sábado 16 de febrero por la noche. Los primeros invitados del año a la mesaza fueron: Gabriel "El Puma" Goity; L-Gante; Florencia Peña; y Nicolás Scarpino.

Como siempre, la emisión tuvo varias "perlitas" que se volvieron noticias. Pero muy pocos saben lo que ocurre detrás de las cámaras y parece que el primer programa del año de Legrand estuvo cargado de polémica.

Maru Leone reveló detalles de lo que no se vio en el programa de "La Chiqui". Créditos: X @Maruleone.

La cronista Maru Leone le contó a Daniel Gómez Rinaldi que la diva no estaba para nada contenta con el comportamiento de L-Gante y Wanda Nara en la grabación del programa.

"Los invitados tenían que llegar entre las 14.30 y las 15 h como muy tarde, y L-Gante llegó a las 16 h", comentó Leone; y añadió que el cantante de cumbia 420 acusó que el avión particular "llegó tarde". La periodista también contó que cuando llegó la pareja, ninguno de los dos bajó el vidrio de su camioneta para saludar a la prensa y a sus seguidores.

Mirá el momento en el que Wanda Nara saludó a Mirtha Legrand en la mesaza

Por esta razón, la grabación del ciclo se retrasó una hora, y la cronista reveló que Nara estuvo "escuchando audios y filmando a L-Gante" mientras se grababa La Noche de Mirtha Legrand. Cuando finalizó la grabación, el artista tuvo que hacer su show con el equipo técnico, ya que todos debían retirarse.

Maru Leone sumó que, cuando la pareja se retiró del lugar, se fueron "sin saludar ni dar notas", al igual que a la salida del hotel donde se hospedaron. Gómez Rinaldi no se contuvo y fue contundente con L-Gante. "Ya vas a necesitar la promoción de alguna porquería que hagas y los colegas no van a estar, o sí", expresó el periodista.

Daniel Gómez Rinaldi criticó duramente a L-Gante.

Pero Daniel hizo su mayor descargo luego de una nota que le hicieron a Graciela Borges: "Aprendan, muertos de hambre, cuatro de copas. Acá tienen una diva, una primera figura de hoy y de siempre. Yo no sé L-Gante qué va a hacer de su vida, si va a perdurar como Sandro o como Palito Ortega".

Más tarde, el comunicador retomó el tema cuando se enteró de las quejas de uno de los asistentes del cantante. "Doy por terminado el tema porque me agota. Quiero de ver la carrera que va a hacer L-Gante y den la nota a los cronistas que están ahí esperando. Lo cuento porque la pareja a mí no me interesa", concluyó Daniel Gómez Rinaldi.