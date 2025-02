Insultos y pelea entre L-Gante y su padre, Miguel Ángel Prosi, tras el romance con Wanda Nara: "Es un pobre pelot..."

Mientras L-Gante y Wanda Nara están más cerca que nunca, lanzando juntos un nuevo tema musical por San Valentín, el entorno del cantante sigue generando polémica por su poca aceptación de este nuevo romance. Después de los palitos de Tamara Báez contra Nara, el padre del cantante de cumbia salió adelante y fulminó a su propio hijo por su soberbia en un polémico audio.

Miguel Ángel Prosi vivió distanciado de Elián Valenzuela por 17 años, y reapareció cuando el joven artista comenzó a hacerse conocido como L-Gante. Los dos hombres tuvieron un reencuentro en 2022, poco después de la ruptura de L-Gante con Tamara Báez, y todo parecía marchar hacia una sanación del vínculo padre-hijo. Sin embargo, la relación entre ambos se quebró cuando Prosi comenzó a realizar declaraciones sobre la vida de su hijo en los medios, la última de las cuales se filtró esta semana.

El durísimo audio del padre de L-Gante contra su propio hijo

En una reciente emisión de Mitre Live, Juan Etchegoyen reveló que tenía pautada una entrevista con Miguel Ángel Prosi, pero el hombre le canceló y envió en su lugar un largo audio defenestrando a su hijo. "No es conveniente que salga a hablar viste. No me escucha y es al pedo defender lo indefendible. Antes de tener un encontronazo público con él prefiero no hablar al respecto porque es mi hijo", comenzó afirmando.

Refiriéndose a los recientes escándalos de L-Gante con Dakota Gotth, el padre opinó que la fama de su hijo se le subió a la cabeza: "Tiene esa soberbia que todo el mundo hace lo que dice él, se subió a ese lado y la fama lo está apabullando. Viste que después los comentarios dicen 'uh, se le acerca, le quiere sacar...' Yo de este pelot... no quiero nada, vos sabés que el tiempo te juzga y no quiero que ni se me acerque".

El padre de L-Gante, Miguel Ángel Prosi. Foto: Captura El Trece

Miguel Ángel Prosi también disparó contra Claudia Valenzuela, la madre de L-Gante y quien se encargó de criarlo en su ausencia: "Es un pobre pelot..., hasta acá llegué. La mamá le permite cualquier cosa y tiene a todos los adulones al lado. No deja de ser un pobre chico, el dinero no hace que no seas pobre como persona. Eso es el alma, cuando tenés el alma pobre y la personalidad y pretendes que sos vivo haciendo acciones".

Finalmente, el padre expresó su disgusto por el reciente video "hot" de su hijo y Wanda Nara, asegurando que el éxito y el dinero que gana como L-Gante le quitaron la humildad: "El vivo nace vivo ni se hace, está equivocadísimo y que se vaya a lavar el cu... Él llegó por la humildad y la sencillez y ahora se hace el pillo, vi un video tocándole los senos a esta señora Wanda ahora, quién lo asesora".

La respuesta de la madre de L-Gante a los insultos de Miguel Ángel Prosi

Del otro lado de la pica, la madre de L-Gante se mantiene firme al lado de su hijo, como hizo desde el primer día que comenzó su ascenso a la fama. Juan Etchegoyen hizo contacto con Claudia Valenzuela para preguntarle su opinión sobre las fuertes declaraciones de su expareja, y la mediática le respondió con firmeza en una serie de mensajes privados que el periodista compartió en Mitre Live.

"Lo que me dice es lo siguiente 'Hola Juan, no voy a entrar en polémicas con él, no me interesa entrar en eso' y luego profundiza. Le pregunto por si quiere darme una nota a lo que me contesta 'la nota o charla si en otro momento porque hoy se mezclaría mucho y después sacan versiones no exactas'", aseguró, conociendo los riesgos de la exposición tras la pelea de L-Gante y Tamara Báez.

Claudia cierra la comunicación distanciándose de la pelea entre Miguel Ángel Prosi y su hijo, quien hasta el momento no emitió ningún tipo de respuesta a las fuertes palabras de su padre: "Y termina diciendo esto 'Yo hablé hace 1 semana con Miguel y todo bien, cuando estaba en Pinamar y todo bien, si me seguís verás que no soy partícipe de esto y no me interesa seguir con este tema'".