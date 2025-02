La tremenda cifra en dólares que L-Gante cobra por show que sorprendió a Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann no pudo contener su sorpresa cuando escuchó lo que cobra L-Gante por cada show. El periodista se refirió al tema en su programa de Radio Mitre, Alguien tiene que decirlo, mientras su compañera de equipo María Isabel Sánchez le comentaba los detalles de las vacaciones del cantante de cumbia 420 y Wanda Nara por la Costa argentina.



"L-Gante cobra 10 mil dólares por show", reveló María Isabel Sánchez durante su columna radial Resumen Blue. La sorpresa de Feinmann fue instantánea, el periodista replicó el dato a modo de pregunta: ¿"Diez mil dólares?". El conductor, quien el próximo lunes 10 de febrero inicia su nuevo programa en A24, quedó aún más conmovido cuando su compañera le aclaró que la cifra "no es mucho para un músico como L-Gante".

Eduardo Feinmann se sorprendió al enterarse lo que factura L-Gante por cada show. Fuente: Captura La Nación+.

L-Gante y Wanda Nara viajaron a Mar del Plata y Pinamar, ciudades en las que el músico de cumbia 420 realizó un par de shows. De hecho, L-Gante regaló dinero durante un recital y fue tendencia en redes.

La sorpresa de Eduardo Feinmann por los requisitos de L-Gante en un parador de Pinamar

Eduardo Feinmann no solo se sorprendió al conocer la cifra que cobra L-Gante por cada uno de sus shows. También le resultó incomprensible el listado de requisitos que el cantante solicitó para visitar un parador de Pinamar.



Cuatro botellas de vodka de alta gama, latas de una popular bebida energizante y hieleras llenas de hielo de la marca Rolito fueron algunos de los pedidos que L-Gante realizó a un parador de Pinamar para pasar unas horas. La reacción de Feinmann al enterarse no se hizo esperar: sorprendido por el relato de su compañera, apenas pudo articular palabra. "Increíble", comentó el periodista de Mitre y A24, visiblemente impactado.



Cuando María Isabel Sánchez le detalló que, además, el cantante había solicitado un menú variado con tablas de fiambres y quesos, frutas frescas, opciones veganas, hamburguesas y pizzas, el conductor no pudo contener su asombro. "¿Pero hamburguesa y vegano?", lanzó entre risas y confusión.



El asombro de Feinmann aumentó cuando Sánchez reveló otro de los pedidos especiales del músico en Pinamar. Porque más allá de la comida y la bebida, L-Gante y Wanda Nara exigieron ciertos elementos para su confort y entretenimiento: toallas sin uso, espejos de cuerpo entero, un parlante con bluetooth y una consola de videojuegos, de preferencia una PlayStation 4 o 5 con el último FIFA disponible.



"¿PlayStation en la playa? ¿Y dónde la conecta?", exclamó el periodista, sin salir de su asombro. Aunque no es inusual que las celebridades tengan exigencias específicas en eventos o lugares exclusivos, la lista de pedidos de L-Gante no pasó desapercibida y fue motivo de comentarios en medios y redes sociales. En Alguien tiene que decirlo no dejaron pasar el tema y lo debatieron al aire.