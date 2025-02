El divertido cruce entre Mirtha Legrand y Wanda Nara en pleno programa: "Vení a saludarme"

Mirtha Legrand volvió con todo a la pantalla de El Trece desde Mar del Plata. Este inicio de 2025 estuvo muy movilizado para la diva, quien en una primera instancia expresó que el programa desde "La Feliz" no iba a salir al aire por temas de presupuestos del canal y no por decisión de ella.

Sin embargo, y luego de muchas reuniones, la directiva del canal decidió que la conductora realice dos programas en Mar del Plata y luego siga el ciclo de la Ciudad de Buenos Aires. La Chiqui tuvo una gran "mesaza" en los que se encontraba el Puma Goity, Nicolás Scarpino, Flor Peña y L-Gante.

El cantante estuvo acompañado por Wanda Nara, quien a pedido de la conductora pasó unos minutos y allí Mirtha la mandó al frente con un dato muy íntimo: "Wanda vení a saludarme, vení a darme un beso", comenzó diciendo la conductora con una enorme sonrisa y luego le agradeció a Telefe.

La conductora del canal de "la familia" fue a la mesa y allí se vivió un hermoso momento. Wanda le dedicó hermosas palabras a Mirtha y le expresó que "no soy una conductora como vos, que sos la reina de las conductoras", le expresó mientras se agarraban las manos.

El divertido momento entre Mirtha Legrand y Wanda Nara:

Luego, La Chiqui recordó que se conocieron por primera vez en el hotel donde se encuentra ahora haciendo el programa: "Le conté la anécdota a Elián... Esa vez flasheaste los ruidos, no pasó nada". Mirtha siguiendo el chiste, sostuvo: "¿Vos decís que no hacían ruido? El ruido era impresionante, no sé qué hacían ahí".