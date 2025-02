El Trece perdió a una importante panelista que pegó el portazo y se pasó a El Nueve para el programa de Florencia de la V

Canal 9 recibirá a Flor de la V en uno de los estrenos más importantes del año, y no está escatimando en gastos a la hora de buscar panelistas. El canal de "Bendita" ultima los detalles sobre su nuevo programa y una de las novedades filtradas por Ángel de Brito llamó la atención, ya que podría perjudicar gravemente a El Trece mientras intenta competir con Telefe usando su programación recargada y grandes estrenos.

El canal del solcito también atraviesa grandes cambios de cara al 2025, con la incorporación de Viviana Canosa y su nuevo programa, el estreno de "Puro show" tras la fuga de panelistas al "Intrusos" de América TV, la desvinculación de Carmen Barbieri en "Mañanísima" y los nuevos big shows que estrenará Guido Kaczka para intentar eclipsar la nueva temporada de "Gran Hermano" en Telefe. En medio del caos, El Trece se tuvo que despedir de una de sus panelistas más importantes.

Estefi Berardi pegó el portazo en El Trece y se pasará a Canal 9

Ángel de Brito confirmó la nueva baja en El Trece. Foto: X @AngeldebritoOk

Así lo informó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter (ahora X), donde dio los nuevos detalles del regreso de "Los profesionales" a Canal 9: "Finalmente Laura Ubfal no aceptó la propuesta del 9 para el programa de Florencia de la V. En su lugar se suma Estefi Berardi". La panelista vinculada con Fede Bal en el pasado se desempeña actualmente en "Mañanísima", llevando las últimas noticias sobre el mundo del espectáculo a la pantalla de El Trece.

Lo cierto es que los días de Berardi en el canal de "Los 8 escalones" ya estaban contados, considerando que el canal había anunciado el final de "Mañanísima" para inicios de marzo. El magazine de Barbieri será reemplazado por un nuevo programa conducido por Belén Ludueña: "Mujeres argentinas". El conductor de "LAM" adelantó que la estarán acompañando Silvia Fernández Barrio, Liliana Franco, Evelyn Von Brocke, Amalia Guiñazu y Valentina Salezzi en la cocina.

Flor de la V aterriza en Canal 9 tras su desvinculación en "Intrusos". Foto: Instagram @flordelave

Estefi Berardi se sumará entonces a la reedición de "Los Profesionales", el ciclo con el que debutó en la conducción Viviana Canosa y que ahora le hará competencia directa a su nuevo programa en El Trece. En una previa publicación a su cuenta de X, Ángel de Brito adelantó que a Berardi la acompañarán Fernando Cerolini, Majo Martino, Leo Arias y Enzo Aguilar en el panel de Flor de la V.

Volvió "Intrusos" a América TV, sin Flor de la V en la conducción

Mientras tanto, América TV estrenó una nueva temporada de "Intrusos" después de la escandalosa desvinculación de Flor de la V. La mediática fue reemplazada por una dupla que fue "robada" de El Trece: Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quien se hizo un retoque estético para estar impecable en el debut de la temporada número 25 del conocido ciclo de chimentos.

"Comienza una nueva temporada de la marca registrada del espectáculo Intrusos 25 años. Con ustedes, los socios del espectáculo... No, no te confundiste... Están acá. Están en América. No se tendrían que haber ido, pero se fueron y volvieron. ¡Volvieron a casa! ¡Rodrigo Lussich y Adrián Pallares!", los presentó el incomparable Fabián Cerfoglio.

Los dos conductores estarán acompañados por un panel de lujo en esta nueva temporada: Marcela Tauro, quien se hizo cargo de la conducción del ciclo tras la partida de Flor de la V, Karina Iavícoli, Paula Varela y Andrea Taboada. El rating de la nueva temporada de "Intrusos" lo posicionó como el segundo programa más visto de América, detrás de LAM, midiendo un modesto 2,9 puntos de audiencia.