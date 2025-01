El Trece, con la programación lista para competirle a Telefe: programas nuevos, conductores desvinculados y formatos exclusivos

El Trece ya tiene lista su programación para 2025, con el objetivo claro de plantar cara a Telefe, el canal líder de la televisión argentina. Con cambios importantes en su grilla y la incorporación de nuevos formatos, El Trece busca atraer a una audiencia cada vez más exigente. Entre las incorporaciones más destacadas, el canal contará con la participación de figuras como Guido Kaczka, Viviana Canosa y la María Belén Ludueña.

Nombres fuertes y modificaciones clave en la programación de El Trece

Con una nueva etapa en marcha, El Trece reestructura su oferta para este 2025, apostando por la fuerza de figuras consagradas. Según La Pavada de Diario Crónica, Viviana Canosa se sumará con un programa propio en febrero, que irá justo después del noticiero y se perfila como un espacio cargado de opiniones.

Guido Kaczka mantendrá su presencia en el canal, pero con un cambio importante: Los 8 escalones sufrirá una reestructuración en su horario, y en marzo debutará con un programa internacional, The Quiz with Balls, que podría llamarse Las bolas gigantes o The boll. Por otro lado, Mañanísima, que desvinculó a Carmen Barbieri, continuará al frente hasta finales de febrero, y su lugar lo ocupará María Belén Ludueña con un nuevo ciclo informativo.

El Trece va por más con American Idol en 2025

Uno de los anuncios más importantes de la programación de El Trece para 2025 es la nueva compra de American Idol, el famoso reality de talentos musicales. Esta producción, que sigue arrasando en el mundo entero, llega con la promesa de ser uno de los grandes atractivos de la pantalla argentina.

Según Jorge Rial, quien adelantó la noticia, “La gran apuesta de este año de El Trece será American Idol. Ya tienen los derechos”. Con este formato, El Trece busca ponerle competencia a los exitosos Gran Hermano de Telefe y Bailando de América TV, asegurando un año lleno de propuestas renovadas y altamente competitivas.