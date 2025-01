La nueva incorporación a El Trece que dará que hablar

El Trece inicia el 2025 con importantes cambios en su programación, apostando por nuevas figuras y formatos que prometen captar la atención del público. Según informó La Pavada de Diario Crónica, el canal ya está ajustando su grilla para el próximo año, con una serie de novedades que buscan renovar su propuesta televisiva.

Mientras tanto, Guido Kaczka, el conductor estrella de El Trece, no para de trabajar. Durante enero, grabará episodios de Los 8 escalones y The Floor, adelantando contenido para los próximos meses. Esto se debe a que la emisora adquirió un formato internacional de alto costo que ocupará el prime time a partir de abril, aunque no será conducido por él.

Gabriel Oliveri, Guido Kaczka y Teté Coustarot en Los 8 escalones. Foto: Instagram @los8escalonesdelos3millones.

La renovación significa también el cierre de programas como Socios del espectáculo, que ya se despidió y será reemplazado por Puro Show, además de la despedida de Poco correctos y Los 8 escalones. A pesar de todo, Kaczka continuará al frente de The Floor hasta marzo, con episodios ya confirmados.

¿Qué otros cambios prepara El Trece para el 2025?

El Trece ya tiene definida parte de su programación para el nuevo año, y uno de los anuncios más esperados es la llegada de Viviana Canosa, quien dejó LN+ antes de terminar el año, y ahora se sumará a la señal del sol con un nuevo magazine, luego de haber tenido una reunión con los directivos Adrián Suar y Pablo Codevilla.

Canosa, que su última aparición en El Trece fue en 2011, en Soñando por Bailar, celebró su nuevo contrato con una publicación en Instagram, mostrando su felicidad y anticipando lo que se viene. El debut de su programa está previsto para marzo de 2025, y ya se habla de las grandes expectativas que genera su regreso.

Viviana Canosa celebrando su nuevo contrato con El Trece. Foto: Instagram @vivianacanosaok.

Además de este fichaje, el canal de Constitución sigue apostando a la renovación ya la incorporación de otras figuras para mantenerse actualizado en la pantalla.