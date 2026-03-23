La expanelista de Moria Casán habló en Intrusos luego de ser desafectada del programa y fue contundente con sus declaraciones.

Cinthia Fernández finalmente fue despedida de El Trece tras el intenso cruce en vivo con María Fernanda Callejón. Si bien todo se dio en vivo, la discusión a los gritos siguió en el corte y los directivos tomaron la decisión de echar a la panelista.

La discusión se originó cuando Fernández habló de una situación personal relacionada con su pareja y con reclamos de Daniela Vera Fontana, expareja de Roberto Castillo. La panelista aseguró que su familia sufre presiones y cuestionó exigencias económicas que, dijo, se realizan por fuera del acuerdo legal.

Finalmente, Cinthia decidió romper el silencio y lo hizo en Intrusos (América TV): "La verdad es que lo tomé bien. El motivo que se me dio es que yo estaba trabajando para el canal y tenemos que pedir autorización y yo no lo hice, es real que no avisé. Salí por Zoom (en LAM)".

Cinthia Fernández rompió el silencio tras ser echada de El Trece Cinthia Fernández rompió el silencio tras su escandaloso despido de El Trece: "Siento que..." "Yo siento que es algo raro, no soy hipócrita y siento que es una medida desproporcionada, no me parece justo", comentó Cinthia respecto a la decisión de echarla del programa. También aclaró que luego de la noticia le llegaron diferentes ofertas laborales y agradeció a sus colegas por el gesto.