Marcelo Tinelli rompió el silencio tras la denuncia de su hija, Juanita Tinelli

En Lape Club Social, Paula Varela se comunicó con el conductor tras enterarse de la agresión a su hija en un boliche.

La situación que involucra a Juanita Tinelli sumó nuevos detalles este viernes luego de que en distintos programas de América TV abordaran la denuncia presentada por la joven contra su expareja, Bautista Cuiña.

La información fue difundida inicialmente en Desayuno Americano, donde el periodista Carlos Salerno aseguró que la hija de Marcelo Tinelli acudió a la Justicia tras un incidente que habría tenido lugar durante la madrugada en Costa 7070, un boliche de la Ciudad de Buenos Aires.

juanita-tinelli-2146421 La joven denunció a su expareja tras un episodio de agresión en un boliche. Al brindar precisiones sobre el caso, el panelista señaló: "Ella manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión".

Mientras la noticia comenzaba a circular en los medios, en Lape Club Social buscaron obtener información de primera mano sobre el estado de la joven.

Esto fue lo que dijo Paula Varela en Lape Club Social sobre Juanita Tinelli y Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli Habló Tras La Denuncia De Juanita Tinelli "Me está escribiendo Marcelo. Está preocupado. Me dice: 'Me enteré por vos'. Yo le envié la denuncia cuando me dice que no sabía nada", comentó Luis Bremer.