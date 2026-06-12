Un famoso sorprendió al revelar su insólita cábala para los mundiales: "Calzón agujereado"

Durante una nota para La mañana con Moria, el famoso reveló su cábala más íntima en cada mundial. ¿De quién se trata?

Con la expectativa puesta en el Mundial 2026, en La mañana con Moria repasaron algunas de las cábalas más curiosas de distintas figuras del espectáculo, que además recordaron cómo vivieron la histórica conquista de la Selección Argentina en Qatar 2022.

Una de las anécdotas más llamativas fue la de Ana Rosenfeld, quien contó que siguió la final ante Francia en medio de un viaje muy especial. "Estaba en el avión viajando a Estados Unidos porque estaba naciendo mi nieto ese día", recordó la abogada.

Estas son las cábalas de los famosos para los mundiales Los Famosos Revelaron Sus Cábalas Para Los Mundiales En contraste, Graciela Alfano aseguró que no cree en los rituales vinculados al fútbol y que su confianza está puesta únicamente en el equipo argentino: "No tengo cábalas, Argentina tiene que ganar, somos los mejores".

Natalie Pérez, por su parte, recordó que durante Qatar 2022 una costumbre familiar terminó convirtiéndose en una verdadera tradición para cada encuentro de la Selección. "Nos juntábamos siempre en la casa de mis viejos, a verlo en familia y siempre hacíamos lo mismo, pero como que se fue armando la cábala en el transcurso de los partidos", contó la actriz. Por otro lado, Adrián Pallares comentó: "Compré el álbum y casi lo llené. Salimos campeones, así que tratar de hacer lo mismo".

Coco Carreño en La mañana con Moria Coco Carreño sorprendió con su respuesta. Captura de pantalla Youtube Eltrece. Abel Pintos reveló que su filosofía es exactamente la opuesta a la de quienes siguen rituales estrictos antes de cada partido: "Vimos todos los partidos en lugares distintos. Pero es genial no tener cábalas, porque si uno no se pone medio obsesivo con eso".